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Комитет Рады согласовал выделение дополнительных 3,2 миллиарда на закупку лекарств

Комитет Рады согласовал выделение дополнительных 3,2 миллиарда на закупку лекарств
06:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Бюджетный комитет ВР согласовал дополнительные 3,2 миллиарда на лекарства.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 3,2 млрд грн, которых не хватало для закупок лекарств и медизделий на следующий год.

Об этом в Facebook сообщила экс-заместитель министра здравоохранения, народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина.

"Комитет по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 3.2 миллиарда, которых не хватало для закупок лекарств и медизделий на следующий год. Это позволит закупить за государственный счет препараты для сотен тысяч тяжелобольных людей", - написала Стефанишина.

Она добавила, что депутаты вместе с пациентским сообществом внимательно проследят, как Минздрав будет распределять эти дополнительные средства. И отметила, что согласно анализу Центра экономической стратегии, "проект бюджета предусматривает, что в 2020 году на образование, обслуживание долга, общественный порядок, безопасность, судебную власть и оборону государство направит больше средств, чем в странах - новых членах ЕС. На финансирование экономической деятельности, здравоохранения и некоторых других направлений в процентном значении меньше, чем эти страны. По факту - на здравоохранение заложили меньше 3% ВВП".

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Стефанишина выразила надежду, что здравоохранение станет одним из приоритетов в Украине, и больше не придется бороться за средства для тяжелобольных пациентов.

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Верховная Рада, Минздрав, Здравоохранение, Лекарства, Ольга Стефанишина.
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