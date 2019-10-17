Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября

Новости Украины:17-18 октября на всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода.

В Украине в четверг, 17 октября, будет без осадков, утром местами туман, температура днем 17-22°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"17 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

Прогноз погоды на четверг, 17 октября, по Украине:

Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, сухо

Львов – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Тернополь – +19..+21, небольшая облачность, сухо

Черновцы – +19..+21, небольшая облачность, сухо

Хмельницкий – +19..+21, небольшая облачность, сухо

Луцк – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Ровно – +17...+19, небольшая облачность, сухо

Житомир – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Винница – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Одесса – +17...+19, небольшая облачность, сухо

Николаев – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Херсон – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Симферополь – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Кропивницкий – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Черкассы – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Чернигов – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Сумы – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Полтава – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Днепр – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Запорожье – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Харьков – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Киев – +19...+21, небольшая облачность, сухо

В ближайшие два дня, 18-19 октября, сохранится сухая погода, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°, на Закарпатье до 24°.

Прогноз погоды на пятницу, 18 октября, по Украине: