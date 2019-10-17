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Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября

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Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
09:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:17-18 октября на всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода.

В Украине в четверг, 17 октября, будет без осадков, утром местами туман, температура днем 17-22°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"17 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.  Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

Прогноз погоды на четверг, 17 октября, по Украине:

  • Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, сухо

  • Львов – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Тернополь – +19..+21, небольшая облачность, сухо

  • Черновцы – +19..+21, небольшая облачность, сухо

  • Хмельницкий – +19..+21, небольшая облачность, сухо

  • Луцк – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Ровно – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Житомир – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Винница – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Одесса – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Николаев – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Херсон – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Симферополь – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Кропивницкий – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Черкассы – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Чернигов – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Сумы – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Полтава – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Днепр – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Запорожье – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Харьков – +19...+21,  небольшая облачность, сухо

  • Киев – +19...+21, небольшая облачность, сухо

В ближайшие два дня, 18-19 октября, сохранится сухая погода, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°, на Закарпатье до 24°.

Прогноз погоды на пятницу, 18 октября, по Украине:

  • Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, сухо

  • Львов – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Тернополь – +18..+20, небольшая облачность, сухо

  • Черновцы – +18..+20, небольшая облачность, сухо

  • Хмельницкий – +19..+21, небольшая облачность, сухо

  • Луцк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Ровно – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Житомир – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Винница – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Одесса – +15...+17, небольшая облачность, сухо

  • Николаев – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Херсон – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Симферополь – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Черкассы – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Чернигов – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Сумы – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Полтава – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Днепр – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Запорожье – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Харьков – +19...+21,  небольшая облачность, сухо

  • Киев – +18...+20, небольшая облачность, сухо

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Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды, Погода в Киеве, Прогноз погоды на 17 октября, Прогноз погоды на 18 октября.
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