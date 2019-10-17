Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября

В Украине в четверг, 17 октября, будет без осадков, утром местами туман, температура днем 17-22°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"17 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.
Прогноз погоды на четверг, 17 октября, по Украине:
Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, сухо
Львов – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Тернополь – +19..+21, небольшая облачность, сухо
Черновцы – +19..+21, небольшая облачность, сухо
Хмельницкий – +19..+21, небольшая облачность, сухо
Луцк – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Ровно – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Житомир – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Винница – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Одесса – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Николаев – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Херсон – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Симферополь – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Кропивницкий – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Черкассы – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Чернигов – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Сумы – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Полтава – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Днепр – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Запорожье – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Харьков – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Киев – +19...+21, небольшая облачность, сухо
В ближайшие два дня, 18-19 октября, сохранится сухая погода, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°, на Закарпатье до 24°.
Прогноз погоды на пятницу, 18 октября, по Украине:
Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, сухо
Львов – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Тернополь – +18..+20, небольшая облачность, сухо
Черновцы – +18..+20, небольшая облачность, сухо
Хмельницкий – +19..+21, небольшая облачность, сухо
Луцк – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Ровно – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Житомир – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Винница – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Одесса – +15...+17, небольшая облачность, сухо
Николаев – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Херсон – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Симферополь – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Черкассы – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Чернигов – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Сумы – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Полтава – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Днепр – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Запорожье – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Харьков – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Киев – +18...+20, небольшая облачность, сухо