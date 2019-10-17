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Расходы на здравоохранение в проекте госбюджета 2020 года увеличены почти на 10 млрд грн

Расходы на здравоохранение в проекте госбюджета 2020 года увеличены почти на 10 млрд грн
15:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:На реализацию программы медицинских гарантий предусмотрены расходы в объеме 72,1 млрд грн для "первички".

Сумма общих расходов на здравоохранение в проекте госбюджета-2020 года увеличилась на 9,8 млрд грн по сравнению с 2019 годом – до 108 млрд грн, сообщается на странице Минздрава в Facebook.

Согласно сообщению, на реализацию программы медицинских гарантий предусмотрены расходы в объеме 72,1 млрд грн для первички: программы реимбурсации; экстренной медпомощи по новой организационной модели; вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) амбулаторной и стационарной медицинской помощи с учетом приоритетных услуг состояний; палиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации.

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Другие программы в сфере здравоохранения будут финансироваться в 2020 году по следующим статьям: медсубвенция - в размере 14,6 млрд грн (на финансирование учреждений вторичного и третичного уровня в первом квартале); для централизованного обеспечения больных дорогостоящими лексредствами и медизделиями из лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, орфанных заболеваний, обеспечение мер иммунопрофилактики населения - 6,6 млрд грн; на лечение граждан за рубежом - 700 млн грн; на поддержку коммунальных учреждений в системе здравоохранения, которые не предоставляют медицинских услуг по программе медицинских гарантий, - 1,5 млрд грн.

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Минздрав, Бюджет, Госбюджет-2020.
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