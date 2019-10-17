"Весна начинается осенью": В "Слуге народа" отреагировали на задержание Гладковского (Видео)

Новости Украины:Давид Арахамия прокомментировал задержание сотрудниками НАБУ Олега Гладковского.

Председатель фракции ”Слуга народа” Давид Арахамия приветствовал задержание сотрудниками НАБУ бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом Арахамия сообщил в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"Я очень рад, когда весна начинается осенью (аллюзия к одному из лозунгов Владимира Зеленского во время предвыборной президентской кампании "Весна придет - сажать будем" -прим.ред.). Этого требуют очень многие избиратели", - сказал Арахамия.

По его мнению, следователи имеют достаточно доказательств противоправной деятельности Гладковского.

"Я считаю, что если произошло задержание, то это означает, что сработало подозрение и означает, что в НАБУ достаточно собрано доказательств для того, чтобы передавать дело в суд. Это то, чего требовали очень многие избиратели", - добавил Арахамия.

Как сообщалось, сегодня народный депутат Александр Дубинский в Facebook написал, что Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь".

Позже НАБУ подтвердило факт задержания Гладковского и отметило, что он подозревается в злоупотреблении служебным положением.

25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот ”товар” по сговору с руководством ”Укроборонпрома” продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от ”Укроборонпрома” не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называли другом в то время президента Петра Порошенко и ”смотрящим за оборонкой”.

Позже президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а затем уволил.

САП открыла производство для проверки обнародованных в программе ”Наши деньги” фактов о миллионных сделках в оборонной сфере по предварительной правовой квалификации - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования о закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий ”Укроборонпрома”, согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали ”откаты” за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию "Богдан".

19 июля в корпорации ”Богдан” заявили, что Гладковский находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.