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Гладковский объявил голодовку

Гладковский объявил голодовку
18:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Олег Гладковский в знак протеста против задержания и обвинений объявил голодовку.

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в аэропорту "Борисполь", называет незаконным его задержание и в знак протеста "против произвола правоохранительных органов" объявляет голодовку, сообщили в пресс-службе корпорации.

По словам Гладковского, никаких ограничений на его выезд за границу никогда не было, повесток с вызовами на допрос или для проведения следственных действий не направлялось.

"Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода после возвращения в корпорацию " Богдан" я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - цитирует его заявление пресс-служба.

Президент автомобильной корпорации назвал сегодняшнее задержание "грязным пиаром" и подчеркнул политическую мотивированность "незаконного преследования, которое не имеет иной цели, кроме создания картинки для ТВ".

Как сообщалось, со ссылкой на пресс-службу НАБУ, Гладковский был задержан в четверг в аэропорту "Борисполь" "по подозрению в злоупотреблении служебным положением".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что глава корпорации "Богдан" был задержан "при попытке покинуть территорию Украины", однако в корпорации сообщили, что он должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, куда был официально приглашен организаторами, и не собирался уезжать из Украины.

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Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info о коррупционных сделках в "Укроборонпроме".

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Он занимал должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, а в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

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Голодовка, СНБО, НАБУ, Олег Гладковский.
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