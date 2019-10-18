Главе Минюста времен Януковича изменили подозрение

Новости Украины:Министру юстиции времен Януковича сообщили об изменении подозрения.

Бывшему министру юстиции Украины Елене Лукаш сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения.

Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Генпрокуратуры.

"Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему министру юстиции Украины, а также другим лицам в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и должностном подлоге", - говорится в сообщении.

Отмечается, во время досудебного расследования подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюстом на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной Законом Украины от 18.03.2004 № 1629-IV, на общую сумму 2 млн 523 тыс. гривень.

"Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (должностной подлог) УК Украины", - уточнили в ГПУ.

Ранее СМИ сообщили, что 17 октября министра юстиции времен президентства Януковича Елену Лукаш допросили в Главном следственном управлении Генпрокуратуры. Допрос длился более 2 часов.

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак вручил экс-чиновнице подозрение. По данным СМИ, прокуроры обвиняют ее в незаконных тендерах относительно проведения, в частности, фитосанитарных процедур.

Как известно, 5 ноября 2015 года СБУ задержала Елену Лукаш по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах и должностном подлоге.

6 ноября Печерский суд Киева постановил взять Лукаш под стражу с правом внесения залога в 5 миллионов 115,6 тыс. гривень. 9 ноября Лукаш была освобождена благодаря внесению залога однопартийцем Вадимом Новинским.