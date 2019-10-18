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Рябошапка рассказал, как Портнов влияет на ГПУ

Рябошапка рассказал, как Портнов влияет на ГПУ
02:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Генпрокурор заявляет, что Портнов может встретиться с прокурорами и предоставить имеющуюся у него информацию.

Экс-заместитель главы администрации президента Андрей Портнов может предоставить имеющуюся у него информацию о преступлениях прокурорам Генпрокуратуры, отмечает генпрокурор Руслан Рябошапка.

В четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" генпрокурор Украины, отвечая на вопрос о том, какое влияние на генпрокуратуру имеет Портнов, сказал: "Скорее всего, просто медийный, создавая достаточно негативную коннотацию и негативный имидж органов досудебного расследования, что может означать что реального влияния на процессуальные действия или решения....у Андрея Портнова нет".

При этом генпрокурор добавил: "Что касается возможной встречи ( Портнов ранее написал, что хотел бы встретиться с генпрокурором- Ред.), если у Андрея Портнова есть достаточно данных, которые могут быть основанием для дальнейшего производства или открытия новых производств, я не вижу проблем, чтобы прокуроры встретились в ним и приобщили эти материалы к другим уголовным производствам".

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Отвечая на вопрос о закрытии дела в Панаме, которое касалось предприятий, связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко, генпрокурор сказал: "Не комментирую, мы уже говорили раньше, что не анонсируем никаких процессуальных решений, в том числе в отношении конкретных лиц".

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ГПУ, Андрей Портнов, Руслан Рябошапка.
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