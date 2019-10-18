Благотворительный проект поможет вернуть зрение ветеранам АТО/ООС

Новости Украины:Инициатива направлена исключительно на участников АТО и ООС, которые защищали или продолжают защищать территориальную целостность, мир и спокойствие на Востоке.

Благотворительный проект "100 глаз" поможет ветеранам АТО / ООС, которые получили травмы глаз, вернуть зрение. Об этом сообщается на сайте Министерства ветеранов в Facebook.

"Всеукраинский проект «100 глаз»- это проведение бесплатных операций действующим военнослужащим и ветеранам с диагнозом "травматическая катаракта", которая возникает при травмировании хрусталика глаза при проникающих ранениях глазного яблока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива направлена исключительно на участников АТО и ООС, которые защищали или продолжают защищать территориальную целостность, мир и спокойствие на Востоке Украины - прежде всего для тех, кто не в состоянии оплатить диагностику и оперативное вмешательство.

Как отмечается, проблема катаракты у военных очень распространена, ведь она возникает в 90 процентов случаев контузий. Хрусталик тускнеет, поэтому ухудшается зрение сразу или впоследствии, поэтому вылечить такую травму медикаментами невозможно. Единственный выход - заменить хрусталик на специальную интраокулярную линзу.

Организаторы подчеркивают, что сами операции проводятся в Киеве, диагностику можно пройти в филиалах офтальмологической клиники "Новий зір", также в Одессе.