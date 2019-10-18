Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября

В Украине в пятницу, 18 октября, осадки не ожидаются, утром в большинстве областей туман, температура днем 17-22°. "Без осадков. Утром в большинстве областей туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура днем 17-22°", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В Киеве и области в пятницу без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. В столице температура днем около 20°, на Киевщине температура днем 17-22°.
Прогноз погоды на пятницу, 18 октября, по Украине:
Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, сухо
Львов – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Тернополь – +18..+20, небольшая облачность, сухо
Черновцы – +18..+20, небольшая облачность, сухо
Хмельницкий – +19..+21, небольшая облачность, сухо
Луцк – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Ровно – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Житомир – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Винница – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Одесса – +15...+17, небольшая облачность, сухо
Николаев – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Херсон – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Симферополь – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Черкассы – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Чернигов – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Сумы – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Полтава – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Днепр – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Запорожье – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Харьков – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Киев – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Согласно прогнозу, 19-20 октября в Украине переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.
В столичном регионе на выходные ясно. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что температура воздуха в Украине 18 октября будет практически такой, как на севере Африки:
Прогноз погоды на субботу, 19 октября, по Украине:
Ужгород – +22...+24, небольшая облачность, сухо
Львов – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Тернополь – +20..+22, небольшая облачность, сухо
Черновцы – +19..+21, небольшая облачность, сухо
Хмельницкий – +20..+22, небольшая облачность, сухо
Луцк – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Ровно – +20...+ 22 небольшая облачность, сухо
Житомир – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Винница – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Одесса – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Николаев – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Херсон – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Симферополь – +22...+24, небольшая облачность, сухо
Кропивницкий – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Черкассы – +29...+21, небольшая облачность, сухо
Чернигов – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Сумы – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Полтава – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Днепр – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Запорожье – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Харьков – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Киев – +20...+22, небольшая облачность, сухо