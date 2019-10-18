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Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября

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Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
09:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:18-19 октября по всей территории страны ожидается солнечная погода.

В Украине в пятницу, 18 октября, осадки не ожидаются, утром в большинстве областей туман, температура днем 17-22°. "Без осадков. Утром в большинстве областей туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура днем 17-22°", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Киеве и области в пятницу без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. В столице температура днем около 20°, на Киевщине температура днем 17-22°.

Прогноз погоды на пятницу, 18 октября, по Украине:

  • Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, сухо

  • Львов – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Тернополь – +18..+20, небольшая облачность, сухо

  • Черновцы – +18..+20, небольшая облачность, сухо

  • Хмельницкий – +19..+21, небольшая облачность, сухо

  • Луцк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Ровно – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Житомир – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Винница – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Одесса – +15...+17, небольшая облачность, сухо

  • Николаев – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Херсон – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Симферополь – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Черкассы – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Чернигов – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Сумы – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Полтава – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Днепр – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Запорожье – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Харьков – +19...+21,  небольшая облачность, сухо

  • Киев – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Согласно прогнозу, 19-20 октября в Украине переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

В столичном регионе на выходные ясно. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что температура воздуха в Украине 18 октября будет практически такой, как на севере Африки:

Прогноз погоды на субботу, 19 октября, по Украине:

  • Ужгород – +22...+24, небольшая облачность, сухо

  • Львов – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Тернополь – +20..+22, небольшая облачность, сухо

  • Черновцы – +19..+21, небольшая облачность, сухо

  • Хмельницкий – +20..+22, небольшая облачность, сухо

  • Луцк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Ровно – +20...+ 22 небольшая облачность, сухо

  • Житомир – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Винница – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Одесса – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Николаев – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Херсон – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Симферополь – +22...+24, небольшая облачность, сухо

  • Кропивницкий – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Черкассы – +29...+21, небольшая облачность, сухо

  • Чернигов – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Сумы – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Полтава – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Днепр – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Запорожье – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Харьков – +18...+20,  небольшая облачность, сухо

  • Киев – +20...+22, небольшая облачность, сухо

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Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 19 октября, Прогноз погоды на 18 октября.
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