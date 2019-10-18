Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября

Новости Украины:18-19 октября по всей территории страны ожидается солнечная погода.

В Украине в пятницу, 18 октября, осадки не ожидаются, утром в большинстве областей туман, температура днем 17-22°. "Без осадков. Утром в большинстве областей туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура днем 17-22°", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Киеве и области в пятницу без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. В столице температура днем около 20°, на Киевщине температура днем 17-22°.

Прогноз погоды на пятницу, 18 октября, по Украине:

Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, сухо

Львов – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Тернополь – +18..+20, небольшая облачность, сухо

Черновцы – +18..+20, небольшая облачность, сухо

Хмельницкий – +19..+21, небольшая облачность, сухо

Луцк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Ровно – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Житомир – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Винница – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Одесса – +15...+17, небольшая облачность, сухо

Николаев – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Херсон – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Симферополь – +17...+19, небольшая облачность, сухо

Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Черкассы – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Чернигов – +17...+19, небольшая облачность, сухо

Сумы – +17...+19, небольшая облачность, сухо

Полтава – +17...+19, небольшая облачность, сухо

Днепр – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Запорожье – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Харьков – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Киев – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Согласно прогнозу, 19-20 октября в Украине переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

В столичном регионе на выходные ясно. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что температура воздуха в Украине 18 октября будет практически такой, как на севере Африки:

Прогноз погоды на субботу, 19 октября, по Украине: