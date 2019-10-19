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Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года

Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года
09:02 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В каждом регионе Украины - свои особенности по выбору имен.

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2019 году, стали: среди девочек - Анастасия, Мария, София; среди мальчиков - Артем, Александр и Максим.

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Ирина Садовская.

"В каждом регионе наблюдаются свои особенности по выбору имен. Например, на Львовщине очень распространены такие женские имена как София, Анна, а в Харьковской - Дарья, Злата.

Уже традиционно мы подготовили статистику про самые популярные имена, которыми украинцы называют своих детей.

В этом году девочки чаще получали имена (в порядке убывания частоты использования) Анастасия, Мария, София, Вероника, Виктория, Соломия, Ангелина, Злата, Анна, Ева, Полина, Алиса, Александра, Милана, Дарья, Арина, Дарина, Кира, Катерина.

Мальчики - Артем, Александр, Максим, Дмитрий, Матвей, Назар, Богдан, Марк, Владислав, Михаил, Владимир, Иван, Давид, Андрей", - отметила Ирина Садовская.

В рейтинг самых популярных имен в Киеве попали такие имена, как София, Мария, Ева, Милана, Арина, Артем, Марк, Дмитрий и Александр.

Заместитель Министра юстиции отметила, что, помимо традиционных имен, украинцы выбирают и довольно необычные. Так, среди девичьих имен является Олимпия, Апполинария, Жасмин, Забава, Эсмеральда, Квитослава, Афродита и даже Карамель.

Среди мужских Эльдар, Герман, Роберт, Мирон, Эдвард, Эрик, Елисей, Ян. Также много старославянских имен: Радомир, Лучезар, Любомир, Светозар, Ярополк, Богуслав, Мечислав.

Как можно узнать свою судьбу и будущее по дате рождения и имени

Ирина Садовская напомнила, что в Украине действует услуга Минюста по выдаче свидетельства о рождении ребенка непосредственно в роддоме, поэтому родителям не нужно тратить лишнее время на посещение учреждений.

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Роддом, Имена, АРТЕМ, Анастасия, Олимпия, Радомир.
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