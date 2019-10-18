В ГПУ настаивают на аресте Савченко и Рубана

Новости Украины:В ГПУ отмечают, что ходатайство об аресте Савченко и Рубана находится в суде с мая и до сих пор не рассмотрено.

Генеральная прокуратура Украины сообщает, что ходатайство о содержании под стражей бывшего народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана подано в суд 7 мая 2019, но до сих пор не рассмотрено.

Об этом ГПУ сообщила в ответ на запрос "Радио Свобода".

В ГПУ отметили, что настаивают на аресте Савченко и Рубана,"учитывая наличие обоснованного обвинения в совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений", рисков, что они могут скрываться от суда, влиять на свидетелей или препятствовать производству иным образом.

Генеральная прокуратура заявляет, что возможность предотвратить эти риски путем применения более мягких мер, кроме как содержание под стражей, отсутствует.

Рубана и Савченко задержали в марте 2018 по ряду обвинений, в частности, о подготовке теракта.

В ночь на 16 апреля 2019 они вышли на свободу после того, как истек срок их ареста, а новой меры пресечения суд им не выбрал.

Выход Савченко и Рубана из СИЗО раскритиковали в прокуратуре.

На досрочных парламентских выборах Савченко баллотировалась по мажоритарному округу в Донецкой области, но не смогла во второй раз пройти в Верховную Раду.