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Коляда распорядилась создать Совет семей погибших

Коляда распорядилась создать Совет семей погибших
20:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Совет семей погибших будет заниматься различными вопросами, касающимся проблем семей погибших защитников Украины.

При Министерстве по делам ветеранов создан Совет семей погибших.

Как сообщает пресс-служба Минветеранов, приказ о создании постоянного консультативно-совещательного органа - Совета семей погибших подписала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

Отмечается, что таким образом между Министерством и представителями семей погибших устанавливается постоянная связь, обеспечивается совместное обсуждение насущных тем, консультаций относительно тех или иных действий, которые будут затрагивать, касаться семей погибших защитников.

"У нас с самого начала действует Совет ветеранов при Минветеранов. Его члены постоянно с нами общаются, дают советы, акцентируют внимание на тех или иных проблемах, советуют пути их решения. Ни одно решение Минветеранов не было принято без поддержки Совета ветеранов. Именно такого сотрудничества и действенности мы ожидаем теперь и от Совета семей погибших. Ведь именно они, как никто другой, знают это направление", - отметила Коляда.

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Согласно приказу, председателем Совета назначена жена погибшего воина, Героя Украины Ирина Михнюк, которая должна выбрать и предложить ведомству остальных членов Совета.

"Решение о создании Совета семей погибших было принято на совместной встрече семей погибших с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром Оксаной Колядой", - говорится в сообщении.

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АТО, Министерство по делам ветеранов, ООС, Минветеранов, Совет семей погибших.
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