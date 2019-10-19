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Два нардепа от "Евросолидарности" готовы взять Гладковского на поруки

Два нардепа от "Евросолидарности" готовы взять Гладковского на поруки
06:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Два депутата от "Европейской солидарности" могут взять на поруки Олега Гладковского.

В ходе судебного заседания нардепы от "Европейской солидарности" Ростислав Павленко и Максим Саврасов выразили готовность взять на поруки экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв.

Суд еще не уходил в совещательную комнату для принятия решения относительно меры пресечения для Олега Гладкоского.

Напоминаем, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками.

Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называли другом в то время президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

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Позже президент уволил Гладковского. САП открыла производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере по предварительной правовой квалификацией - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой). 4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования по закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию «Богдан». 19 июля в корпорации "Богдан" заявили, что Гладковский находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ. 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники. Сегодня, 18 октября, в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

В САП установили, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, - ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». По данным САП, он обеспечил включение в государственный оборонный заказа и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящей в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

При этом, как следствие, государству было причинено более 10,62 млн гривен ущерба. Кроме того, заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долл. (за 2016 год), 63 тыс. долл. (за 2017 год) и 47,5 тыс. долл. (за 2018 год).

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Суд, СНБО, Ростислав Павленко, Олег Гладковский, Максим Саврасов.
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