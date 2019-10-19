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Мендель: В мариупольском инвестфоруме примут участие более 400 гостей

Мендель: В мариупольском инвестфоруме примут участие более 400 гостей
06:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Юлия Мендель: На инвестфоруме в Мариуполе будет присутствовать более 400 гостей.

Более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и порядка 350 гостей примут участие в инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель в Facebook.

“RE:think Invest in Ukraine это: насыщенная программа; свыше 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций; более 350 гостей, среди которых - представители правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, бизнеса”, - отметила она.

Мендель напомнила, что Первый инвестиционный форум “RE:think. Invest in Ukraine” пройдет под эгидой Президента Владимира Зеленского 29 октября в Мариуполе Донецкой области.

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Пресс-секретарь, Юлия Мендель, Ивестфорум.
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