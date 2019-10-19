Полицейские прошли обучение на операторов беспилотников (Фото)

Прошли обучение и получили летные книжки операторов беспилотников 140 полицейских.
Об этом сообщил начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполіції Сергей Науменко, информирует Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"Уже более 140 полицейских прошли курс обучения, сдали зачеты и получили сертификаты и летные книжки", – сообщил Науменко.
Уточняется, что ранее Управление организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки НПУ разработало и утвердило учебную программу беспилотных авиационных комплексов 1 класса по базовому квалификационному уровню 1.
Так, учебная программа была разработана для повышения квалификации работников органов и подразделений Нацполиции, которые используют беспилотные авиационные комплексы для выполнения полицейских задач.