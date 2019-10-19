Полицейские прошли обучение на операторов беспилотников (Фото)

Новости Украины:Более 140 полицейских получили летные книжки операторов беспилотников.

Прошли обучение и получили летные книжки операторов беспилотников 140 полицейских.

Об этом сообщил начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполіції Сергей Науменко, информирует Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Уже более 140 полицейских прошли курс обучения, сдали зачеты и получили сертификаты и летные книжки", – сообщил Науменко.

Уточняется, что ранее Управление организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки НПУ разработало и утвердило учебную программу беспилотных авиационных комплексов 1 класса по базовому квалификационному уровню 1.

Так, учебная программа была разработана для повышения квалификации работников органов и подразделений Нацполиции, которые используют беспилотные авиационные комплексы для выполнения полицейских задач.