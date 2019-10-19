Украину не перестает прогревать осеннее тепло: погода на выходные

В субботу, 19 октября, сохранится сухая и теплая погода, ночью и утром туман.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"19 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туманы (в западных и северных областях - местами). Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью составит 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 17-22°.
В воскресенье и понедельник, 20-21 октября, синоптики также обещают без осадков. Ночью и утром туман (в западных и северных областях - местами). Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 4-9°, на крайнем западе и юге страны до 12°; днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье местами до 25°.
Прогноз погоды на субботу, 19 октября, по Украине:
Ужгород – +19...+21, ясно
Львов – +20...+22, ясно
Ивано-Франковск – +19...+21, ясно
Тернополь – +19..+21, ясно
Черновцы – +20...+22, ясно
Хмельницкий – +19...+21, ясно
Луцк – +19...+21, ясно
Ровно – +19...+21, ясно
Житомир – +20...+22, ясно
Винница – +20...+22, ясно
Одесса – +17...+19, ясно
Николаев – +19...+21, ясно
Херсон – +18...+20, ясно
Симферополь – +18...+20, ясно
Кропивницкий – +20...+22, ясно
Черкассы – +19...+21, ясно
Чернигов – +19...+21, ясно
Сумы – +18...+20, ясно
Полтава – +19...+21, ясно
Днепр – +19...+21, ясно
Запорожье – +19...+21, ясно
Донецк – +18...+20, ясно
Луганск – +18...+20, ясно
Харьков – +19...+21, ясно
Киев – +20...+22, ясно
Прогноз погоды на 19 октября
Прогноз погоды на 20 октября
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 октября самая высокая температура днем была +21,2 в 1957 году, самая низкая ночью -4,5 в 1976 году.
20 октября - без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 4-9°, на крайнем западе и юге страны до 12°; днем 17-22°, в Закарпатье и Прикарпатье местами до 25°.
В Киеве - без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.
Напомним, в этом году долгосрочные прогнозы на зиму обещают и тепло с дождями, и рекордные морозы со снегопадами – сильнейшими за 30 лет.
Согласно ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии до Украины – их принесут ветры из Сибири.