Украину не перестает прогревать осеннее тепло: погода на выходные

Новости Украины:Выходные и начало следующей недели в Украине пройдут под диктовку "бабьего лета".

В субботу, 19 октября, сохранится сухая и теплая погода, ночью и утром туман.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"19 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туманы (в западных и северных областях - местами). Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 17-22°.

В воскресенье и понедельник, 20-21 октября, синоптики также обещают без осадков. Ночью и утром туман (в западных и северных областях - местами). Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9°, на крайнем западе и юге страны до 12°; днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье местами до 25°.

Прогноз погоды на субботу, 19 октября, по Украине:

Ужгород – +19...+21, ясно

Львов – +20...+22, ясно

Ивано-Франковск – +19...+21, ясно

Тернополь – +19..+21, ясно

Черновцы – +20...+22, ясно

Хмельницкий – +19...+21, ясно

Луцк – +19...+21, ясно

Ровно – +19...+21, ясно

Житомир – +20...+22, ясно

Винница – +20...+22, ясно

Одесса – +17...+19, ясно

Николаев – +19...+21, ясно

Херсон – +18...+20, ясно

Симферополь – +18...+20, ясно

Кропивницкий – +20...+22, ясно

Черкассы – +19...+21, ясно

Чернигов – +19...+21, ясно

Сумы – +18...+20, ясно

Полтава – +19...+21, ясно

Днепр – +19...+21, ясно

Запорожье – +19...+21, ясно

Донецк – +18...+20, ясно

Луганск – +18...+20, ясно

Харьков – +19...+21, ясно

Киев – +20...+22, ясно

Прогноз погоды на 19 октября

Прогноз погоды на 20 октября

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 октября самая высокая температура днем была +21,2 в 1957 году, самая низкая ночью -4,5 в 1976 году.

20 октября - без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9°, на крайнем западе и юге страны до 12°; днем 17-22°, в Закарпатье и Прикарпатье местами до 25°.

В Киеве - без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.

Напомним, в этом году долгосрочные прогнозы на зиму обещают и тепло с дождями, и рекордные морозы со снегопадами – сильнейшими за 30 лет.

Согласно ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии до Украины – их принесут ветры из Сибири.