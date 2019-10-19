Приговор Гладковскому: в ВАКС пояснили откуда взялась сумма залога

Новости Украины:В ВАКС пояснили, что назначенная сумма залога Гладковскому соответствует размеру нанесенного ущерба, который ему инкриминируют.

В Высшем антикоррупционном суде пояснили, что при избрании меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому назначили сумму залога, соответствующую размеру причиненного ущерба, который инкриминируют экс-чиновнику.

Об этом ВАКС информирует в Facebook.

"Экс-первого заместителя секретаря СНБО будут содержать под стражей с правом внесением залога в размере 10 623 130 гривен. Соответствующее решение было принято сегодня следственным судьей ВАКС после длительного заседания", - напомнили в суде.

Также отмечается, что сумма залога соответствует ущербу, который, по предварительной оценке, был нанесен из-за деятельности Гладковского.

Согласно постановлению, подозреваемый не может покидать территорию Киевской области. Его также обязали сдать паспорта для выезда за границу, другие документы, которые дают право покидать страну. Кроме того, подозреваемый должен носить электронное средство контроля.

Как сообщалось ранее, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ у ресторана возле Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь", но его не пропустили пограничники.