Новак оправдал себя в суде о якобы ложном декларировании

Новости Украины:Экс-глава Укравтодора Славомир Новак сообщил, что выиграл суд о якобы ложном декларировании.

Бывший глава Укравтодора Славомир Новак заявил, что суд не обнаружил нарушений в его декларации за 2017 год, дело закрыто.

Об этом экс-чиновник написал в Facebook.

"В суде выиграл дело о достоверности информации, которую я предоставил как субъект декларирования. Согласно решению Голосеевского районного суда г. Киева от 2.10.2019, суд пришел к выводу об отсутствии состава административного правонарушения в моих действиях, в соответствии со ст.247 КУпАП является основанием для прекращения производства по делу", - отметил Новак.

Как сообщалось, в начале сентября 2019 года Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции проинформировало, что во время проверки декларации и.о. председателя Укравтодора Славомира Новака за 2017 год было установлено декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Согласно заявлению НАЗК, в декларации были недостоверно указаны стоимость автомобиля и сумма средств, размещенных на банковских счетах, всего на сумму 189,2 тыс. грн. В связи с этим агентство направило в суд административный протокол.

Однако пресс-служба Укравтодора заявила, что приведенные ее руководителем сведения, в частности по 2017 год, которые вносились в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, являются достоверными, а составленный НАЗК протокол - необоснованным и неправомерным.

Кабинет министров Украины уволил с 1 октября 2019 года Славомира Новака с поста руководителя Укравтодора, которую он занимал с 2016 года.