Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Сергей произошло от римского родового Сергиус. Оно переводится как "ясный".

Серега многообразно одарен, недаром среди носителей этого имени так много музыкантов, живописцев, художников, писателей. Парень чуждается лидерства, старается обходиться без посторонней помощи, но и сам неохотно помогает даже самым близким людям. Мужчина, именуемый Сергеем - безусловный государственник, интересы державы ставит выше личных, но предпочитает действовать в одиночку, ибо в коллективе его недолюбливают за назидательность и прямоту.

Уязвимое место мужчины с именем Сергей - страсть к спиртному, порою приводящая даже к краху семейных отношений. Среди них много алкоголиков.

Маленький мальчик Сергей оптимистично и радостно воспринимает мир. Иногда у него бывают перепады активности: то носится как угорелый, то начинает капризничать. Родителям Сергея придется смириться с этим, так восстанавливается энергетический запас ребенка.

Сережа миролюбив и чувствителен, способен к сопереживанию. В шкоде учится хорошо, добросовестно исполняет все поручения, ему и напоминать не нужно - он все помнит, обо всем позаботится. Парень Сергей очень любит музыку, кино, обязательно принимает участие в художественной самодеятельности.

Повзрослев, в главном Серега не меняется: он все также обязателен, так же может выслушать, понять, посочувствовать человеку. Сережа справедлив и спокоен. Он часто обижается, но все обиды держит при себе, никого не нагружает своими проблемами.

Сергей необычайно богат эмоционально. Он очень чувствителен, способен оценить человека с первого взгляда. У него замечательная интуиция. С таким воображением Сережа может быть актером, композитором, писателем, журналистом, диктором, изобретателем.

Поздравления

Сергей, мы тебя поздравляем!

Сегодня твой праздничный день.

Тебе от души мы желаем,

Чтоб счастье большое имел.

Чтоб были успех и удача

В работе, в учебе, в любви.

Будь первым всегда, не иначе,

И радость в подруги возьми.

Этот скромный поздравок,

Уважаемый Сергей,

Вы примите от всех нас,

Ваших искренних друзей!

Бед не знать, проблем, забот.

Процветанья круглый год!

Быть богатым и успешным.

Стойким быть к невзгодам внешним.

Здоровья крепкого всегда.

Жизни - долгие года!

Игры, что ты затеваешь,

Стоят пусть всегда свечей,

Побеждать тебе желаю,

Славный парень, наш Сергей.

Пусть идет с тобой Фортуна,

Рядом топает успех,

Пред идеями большими

Не встречается помех.

Дорогих вещей не надо,

Нам не надо ничего.

Лишь бы ты был с нами рядом -

Это словно волшебство!

Все прекрасно - это знаем.

Пусть же будет так всегда!

Мы, Сережа, поздравляем

С именинами тебя.

Вот тебе, Сережка, славный поздравок!

Пусть будет он желанным, как в море островок!

Подарит тебе яхту и замок на песке,

Феррари и Тайоту, волшебника в мешке,

А ты смотри на это, замри и не дыши,

Он все твои желанья исполнит от души.

Пожелаю я, Сергей,

Море благ и позитива,

Будь бодрей и веселей,

Как король живи красиво.

Пусть удача с каждым днем

Все дела сопровождает,

И большой успех во всем

Непременно ожидает!

С самым лучшим днем, Серега!

Будь счастливым, не скучай.

В этот славный миг от Бога

Только радость получай.

Пусть ничто не беспокоит,

На душе царит уют,

Солнце тучка пусть не скроет,

И одни удачи ждут!

Поздравляю от души!

Крепким будет пусть здоровье.

С праздником тебя, Сергей!

Ты живи всегда без горя.

Денег много будет пусть,

А удача не подводит.

Радость пусть приходит в дом,

А плохое всё уходит.

Ты, Сергей, отличный парень.

Что тут спорить, это факт.

Отличает ум и смелость,

Вежливость тебя и такт.

Оставайся добрым другом

И опорой для родных.

Я тебе желаю счастья,

Всевозможных благ земных.

Хочу поздравить я Сережку,

Приятных строк пришлю немножко.

Дней ясных и событий новых,

Всех органов тебе здоровых,

Внимания красивых дам,

Друзей по разным городам.

Не так уж много написал...

Сбылось чтоб всё, что пожелал!

Праздник твой пришел, Сережа!

Так отметь его, как надо.

С теми, кто других дороже.

Мы поздравить тебя рады.

Пусть всё в жизни будет гладко,

Дней счастливых будет много.

Оптимизма и достатка!

С праздником тебя, Серега!