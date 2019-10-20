Переход на зимнее время уже скоро: как подготовить свой организм

Новости Украины:Украина 27 октября переходит на зимнее время.

С 27 октября 2019 года в Украине официально отменяется летнее время путем перевода часовой стрелки на один час назад. Это случится в 4 утра.

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки в Facebook.

Он обнародовал постановление Кабмина "О порядке исчисления времени на территории Украины", в распоряжении которого говорится, что на территории Украины 27 октября 2019 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад.

Как не навредить здоровью во время перевода времени

Любой перевод времени (не важно на зимнее либо на летнее) - это всегда большой стресс для организма.

Для того, чтобы незаметно пережить его стоит подготовить организм к новому распорядку за неделю до перевода. Соответственно, советуем вам начать прямо сейчас.

На этой неделе не стоит проводить никаких интенсивных тренировок. Лучше заменить их на прогулки или йогу.

Для того, чтобы поддержать свой иммунитет, рекомендуем Вам придерживаться регулярности сна и чаще бывать на солнце. Не стоит забывать и о питании. Употребляйте побольше лосося, сардин, тунца, некультивируемых грибов.

Откажитесь от алкоголя, жирной пищи и следите за своим водным балансом.