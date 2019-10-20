Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября
МВФ изучает возможное влияние климата на мировые финансовые рынки
МВФ изучает возможное влияние климата на мировые финансовые рынки
Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
Приметы и обряды на 20 октября - День Сергея Зимнего
Приметы и обряды на 20 октября - День Сергея Зимнего

Переход на зимнее время уже скоро: как подготовить свой организм

Переход на зимнее время уже скоро: как подготовить свой организм
09:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Украина 27 октября переходит на зимнее время.

С 27 октября 2019 года в Украине официально отменяется летнее время путем перевода часовой стрелки на один час назад. Это случится в 4 утра.

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки в Facebook.

Он обнародовал постановление Кабмина  "О порядке исчисления времени на территории Украины", в распоряжении которого говорится, что на территории Украины 27 октября 2019 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад.

Как не навредить здоровью во время перевода времени

Любой перевод времени (не важно на зимнее либо на летнее) - это всегда большой стресс для организма.

Для того, чтобы незаметно пережить его стоит подготовить организм к новому распорядку за неделю до перевода. Соответственно, советуем вам начать прямо сейчас.

На этой неделе не стоит проводить никаких интенсивных тренировок. Лучше заменить их на прогулки или йогу.

Знаменательные события в истории: 20 октября 2019 года

Для того, чтобы поддержать свой иммунитет, рекомендуем Вам придерживаться регулярности сна и чаще бывать на солнце. Не стоит забывать и о питании. Употребляйте побольше лосося, сардин, тунца, некультивируемых грибов.

Откажитесь от алкоголя, жирной пищи и следите за своим водным балансом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Часы, Осень, Зимнее время, Перевод часов, Летнее время, 27 октября, Тарас Качка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крупный тектонический разлом "проснулся" впервые за 500 лет
02 Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
03 Вызов скорой помощи: что нужно знать
04 НБУ хочет провести очистку украинских банков от неработающих кредитов
05 Первые 50 дней: в Минобразовании тоже поделились достижениями
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переход на зимнее время уже скоро: как подготовить свой организм
Переход на зимнее время: как подготовить свой организм
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Лунный посевной календарь с 21 октября по 27 октября 2019 года
Лунный посевной календарь с 21 октября по 27 октября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь