Аслунд: В ближайшее время Украине не стоит ожидать завершения войны на Донбассе

Новости Украины:В США не считают, что конфликт на востоке Украины завершится в ближайшее время.

В обозримом будущем соглашения по прекращению войны на Востоке Украины достигнуть не удастся.

Такое мнение выразил известный аналитик американской организации Atlantic Council Андрес Аслунд в интервью НВ.

По убеждению Аслунда, причиной тому стал недавний скандал вокруг телефонных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональда Трампа, вследствие которого над последним нависла угроза импичмента.

Так по словам эксперта, Владимир Путин не станет идти на какие-либо договоренности по Донбассу, если к процессу переговоров напрямую или косвенно не привлечена американская сторона.

"Он (Путин, - ред.) ничего не сделал за полтора года, потому что ждал выборов в Украине, а теперь оказывается, что и в США уже непонятно с кем вести переговоры до избрания нового президента, то есть до начала 2021 года", - говорит Аслунд.

Также он отмечает, что в первую очередь это негативно скажется на главе Украины, который намерен добиться результата в переговорах в качестве показателя эффективности своей деятельности.

"Но вряд ли на что-то тут можно повлиять", - заключил Аслунд.