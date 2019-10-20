Всемирный день борьбы с раком груди: Супрун дала рекомендации женщинам

Новости Украины:Ульяна Супрун обнародовала инструкцию по самодиагностики рака груди.

Во Всемирный день борьбы с заболеванием раком молочной железы бывший и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала женщин регулярно обследоваться и проводить самодиагностику.

Об этом она написала в Facebook.

"Ежегодно от рака груди на планете умирают полмиллиона человек, но важно понимать, что он излечим. Главное - вовремя, то есть рано диагностировать болезнь. На I стадии лечение является эффективным для 95% женщин, на II стадии - для 80%, на III - для 50% женщин. В то же время, именно на ранних стадиях болезнь протекает почти бессимптомно, и диагностировать ее можно только при обследовании", - написала она.

Супрун напомнила, что всем женщинам старше 20 лет следует каждый месяц самостоятельно обследовать грудь и опубликовала инструкцию по самодиагностике.

"Всем женщинам нужно проверять грудь у своего семейного врача. Оптимальный промежуток времени можно определить после консультации с врачом. Женщинам старше 50 лет, нужно раз в 2 года проходить маммографические обследования", - говорится в заметке.

Кроме того, Супрун подчеркнула, что важно придерживаться здорового образа жизни: отказаться от курения и чрезмерного потребления алкоголя, иметь достаточную физическую активность и контролировать вес тела.

Как она отметила, в группе риска также находятся женщины, чьи мама или бабушка имели/имеют диагноз "рак молочной железы", женщины с поздней менопаузой и ранней менструацией. Пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, а также уже перенесенным раком яичников.

Супрун подчеркнула, что регулярные осмотры у врача и здоровый образ жизни дают больше шансов на своевременную диагностику и эффективное лечение.