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Ветераны АТО призывают СБУ расследовать деятельность менеджера Харьковоблэнерго

Ветераны АТО призывают СБУ расследовать деятельность менеджера Харьковоблэнерго
17:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Возмущение у ветеранов АТО вызвала информация о том, что Харьковоблэнерго осуществляло поставку электроэнергии на оккупированные территории.

Общественная организация ветеранов АТО "Простите, что живые" обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать деятельность бывшего топ-менеджера Харьковоблэнерго Александра Свиридова.

Как следует из переданного в редакцию официального документа, речь идет о признаках преступления, предусмотренных статьями 209 (легализация, отмывание средств, полученных преступным путем), 258-5 (финансирование терроризма) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 368-2 (незаконное обогащение).

В обращении, в частности, отмечается, что общественная организация "Простите, что живые", объединяет лиц, которые непосредственно принимали участие в противодействии сепаратизму и защите независимости нашей страны.

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Возмущение у ветеранов АТО вызвала опубликованная в СМИ информация о том, что Харьковоблэнерго осуществляло поставку электроэнергии на оккупированные территории.

"Информация, изложенная в СМИ, свидетельствует о том, что организатором преступной схемы был Александр Свиридов, который для этого использовал свои полномочия как заместителя председателя правления, директора по экономике Харьковоблэнерго, подчеркивается в обращении общественной организации "Простите, что живые".

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СБУ, Ветераны, Харьковоблэнерго, АТО, Александр Свиридов.
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