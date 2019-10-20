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В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского

В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
20:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Генпрокурор говорит, что дело Гладковского имеет "определенные связи" с Пашинским.

Дело экс-первого заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Олега Гладковского о злоупотреблении служебным положением имеет "определенные связи" с экс-народным депутатом Сергеем Пашинским, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

 Об этом он сказал в интервью программе "Факты тижня" на телеканале ICTV в воскресенье.

"Что касается многих других дел, связанных с экономикой, скажем так, со злоупотреблением должностью, то мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Пашинским – Ред.). Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, также имеет определенные связи с этим фигурантом (Пашинским – Ред.). Это тоже было определенной частью сюжета, связанной с тем, что инкриминируется Гладковскому", - отметил Рябошапка. 

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Рябошапка отметил, что Генпрокуратура не анонсирует подозрения или определенные процессуальные решения, но не исключает, что "в течение определенного времени такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах (в отношении Пашинского – Ред.).

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Сергей Пашинский, Руслан Рябошапка, Олег Гладковский.
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