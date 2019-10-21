Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира 20 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира 20 октября
Зеленский прилетел с рабочим визитом в Японию
Зеленский прилетел с рабочим визитом в Японию
Коноплянка рассказал о своей адаптации в Шахтере
Коноплянка рассказал о своей адаптации в Шахтере
Приметы и обряды на 21 октября - День Палагеи Антиохийской
Приметы и обряды на 21 октября - День Палагеи Антиохийской

Дайджест ключевых событий Украины и мира 20 октября

Смотрите фото (13)
Дайджест ключевых событий Украины и мира 20 октября
07:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Рябошапка о Порошенко и деле Гладковского. Епифаний получил престижную премию в США. Зеленский посетит Японию. Новак стала и.о. главы НАПК. Матчи Динамо - Александрия и МЮ - Ливерпуль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

ФК Динамо К, Госстат, Петр Порошенко, Александрия, Наталья Новак, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Епифаний.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 В США создали универсальный электродвигатель
03 Зеленского пригласили на церемонию интронизации императора Японии
04 Гороскоп на завтра, 21 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Коломойский об Арахамии: Это ближайший наш товарищ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Милованов: &quot;Украина на грани экономического прорыва&quot;
Милованов: "Украина на грани экономического прорыва"
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Маруни
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Маруни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь