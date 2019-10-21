Дайджест ключевых событий Украины и мира 20 октября

Рябошапка заявил, что ведомство пока не смогло найти весомых доказательств вины, пятого президента Украины, Петра Порошенко.
По словам Рябошапки, Порошенко можно будет обвинить только в том случае, когда появятся весомые доказательства его вины.
Епифанию вручили в США премию "Премию Афинагора по правам человека".
Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию вручили в Нью-Йорке "Премию Афинагора по правам человека" (Athenagoras Human Rights Award).
Президент Украины осуществит рабочий визит в Японию.
21-24 октября президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.
Кабмин назначил исполняющую обязанности председателя НАПК Наталью Новак.
Правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Новак Наталью Васильевну.
Генпрокурор говорит, что дело Гладковского имеет "определенные связи" с Пашинским.
Дело экс-первого заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Олега Гладковского о злоупотреблении служебным положением имеет "определенные связи" с экс-народным депутатом Сергеем Пашинским, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Правительство переподчинило Госстат министру Кабинета министров.
Правительство Украины на заседании в воскресенье приняло решение о том, что Государственная служба статистики (Госстат) отныне будет входить в сферу ответственности министра Кабинета министров.
Киевское Динамо благодаря единственному голу обыграло Александрию.
На киевском Олимпийском состоялся принципиальный матч Динамо - Александрия.
Манчестер Юнайтед в центральном поединке девятого тура АПЛ отобрал очки у Ливерпуля.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.
В субботу, 19 октября, состоялась королевская свадьба, которая войдет в историю.
Австрийская графиня Олимпия фон унд Арку-Циннеберг вышла замуж за французского принца Жан-Кристофа Наполеона Бонапарта – единственного наследника династии Бонапарт.
Роберт Паттинсон рассказал, почему не имеет собственного Instagram-аккаунта
Вероятно, если бы актер вел микроблог, то он бы мог посоперничать за количество подписчиков с Дуэйном Джонсоном и Ким Кардашьян, но увы - актер отказывается заводить Instagram. Паттинсон признается, что он не пользуется социальными сетями и редко бывает онлайн.
Был создан чехол для телефона, который реагирует на прикосновения
По внешнему виду материал напоминает человеческую кожу.
Александра Кучеренко рассказала, планирует ли она завести детей
Телеведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров тайно женился на журналистке и модели Александре Кучеренко в июне 2019 года. В новом интервью девушка раскрыла больше интимных подробностей отношений с мужем-путешественником.