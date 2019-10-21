Дайджест ключевых событий Украины и мира 20 октября

1 Рябошапка заявил, что ведомство пока не смогло найти весомых доказательств вины, пятого президента Украины, Петра Порошенко. По словам Рябошапки, Порошенко можно будет обвинить только в том случае, когда появятся весомые доказательства его вины.

2 Епифанию вручили в США премию "Премию Афинагора по правам человека". Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию вручили в Нью-Йорке "Премию Афинагора по правам человека" (Athenagoras Human Rights Award).

3 Президент Украины осуществит рабочий визит в Японию. 21-24 октября президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.

4 Кабмин назначил исполняющую обязанности председателя НАПК Наталью Новак. Правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Новак Наталью Васильевну.

5 Генпрокурор говорит, что дело Гладковского имеет "определенные связи" с Пашинским. Дело экс-первого заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Олега Гладковского о злоупотреблении служебным положением имеет "определенные связи" с экс-народным депутатом Сергеем Пашинским, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

6 Правительство переподчинило Госстат министру Кабинета министров. Правительство Украины на заседании в воскресенье приняло решение о том, что Государственная служба статистики (Госстат) отныне будет входить в сферу ответственности министра Кабинета министров.

7 Киевское Динамо благодаря единственному голу обыграло Александрию. На киевском Олимпийском состоялся принципиальный матч Динамо - Александрия.

8 Манчестер Юнайтед в центральном поединке девятого тура АПЛ отобрал очки у Ливерпуля. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.

9 В субботу, 19 октября, состоялась королевская свадьба, которая войдет в историю. Австрийская графиня Олимпия фон унд Арку-Циннеберг вышла замуж за французского принца Жан-Кристофа Наполеона Бонапарта – единственного наследника династии Бонапарт.

10 Роберт Паттинсон рассказал, почему не имеет собственного Instagram-аккаунта Вероятно, если бы актер вел микроблог, то он бы мог посоперничать за количество подписчиков с Дуэйном Джонсоном и Ким Кардашьян, но увы - актер отказывается заводить Instagram. Паттинсон признается, что он не пользуется социальными сетями и редко бывает онлайн.

11 Был создан чехол для телефона, который реагирует на прикосновения По внешнему виду материал напоминает человеческую кожу.