Именины (День Ангела) Надежды: значение имени и СМС поздравление

Новости Украины:У имени Надежда была древнерусская форма – Надёжа, которая помогла данному имени прижиться и укрепиться среди людей.

Имя Надежда имеет греческие корни и является буквальным переводом греческого имени Элпис, которое носила одна из трёх сестёр, почитаемых христианских мучениц (Вера, Надежда и Любовь). Их имена отражают три главные добродетели христианства. Также почитается их мать София.

Надежда – это очень независимая женщина, для которой слово "свобода" – не просто слово, а смысл жизни. Эта женщина индивидуалистка, которая не приемлет ограничения, может быть недисциплинированной, рисковать, не учитывая возможных последствий своих действий. Надежда может иметь репутацию надменной особы, её поведение обескураживает в разы, и она, конечно, никогда не делает вещи наполовину!

Её чувственность, непреодолимое желание в совокупности с её импульсивностью иногда заводят Надежду гораздо дальше, нежели она сама предполагала изначально. Она любит поболтать, различные разговоры – это часть её жизни, а её приспособляемость оказывается ценным активом. Обладательница этого имени сильно возбудимая и нетерпеливая, и компенсирует свою высокую подвижность и активность тем, что исследует для себя новые и далекие горизонты. Когда у неё есть чёткая мотивация, она способна ограничивать свой энтузиазм, огромную энергию и усилия в согласованном и едином ритме. Надежда – это авторитарная личность, способная организовать любое мероприятие.

Надежда всегда готова быть центром внимания, ей нужна свобода делать то, что ей угодно, именно в этом и радость, и необходимое требование этой индивидуалистки. Надежда может быть очень гордой, иногда эгоистичной.

В делах любовных Надежда предпочитает играть главную роль, образ романтичной барышни ей совсем не подходит. Ей не свойственно полюбить с первого взгляда, у неё более практичный взгляд на отношения. Надежда надеется найти такого спутника жизни, который будет боготворить её. Для обладательницы этого имени роль лидера в семье не обсуждается – это будет только она сама. Надежда может быть очень требовательной и ревнивой, но её верность супругу полностью непогрешима. Надежда, безусловно, не рождена для роли домохозяйки. Её профессиональный выбор, скорее всего, будет ориентирована на мобильные профессии, связанные с разнообразием и путешествиями (туризм, маркетинг, реклама). Она также может стать журналистом или же выбрать для себя творчество - кино, театр.

Дорогая Наденька,

С праздником тебя!

Будь всегда красивая,

Как цветок, нежна.

Будь счастливой, радостной,

Словно день, светла.

И слегка загадочна,

И всегда мила.

Ненаглядная Надежда,

Будь всегда такой же нежной,

Восхитительной, прекрасной

И кокеткой первоклассной.

Наслаждайся этой жизнью,

Будь немного, но капризной,

Пусть тебя все обожают

И любовью окружают!

Есть в тебе особый импульс.

Ты, Надежда, хороша.

И для близких всех открыта

Твоя добрая душа.

Ты умна, красива очень,

Любят все тебя друзья.

Пусть к тебе фортуна будет

Благосклонна и добра.

Желаю добра тебе, Наденька,

И всяческих благ, много света,

Пусть жизнь твоя будет сладенькой,

Как мед, или, словно конфета!

Пускай все желания исполнятся,

Чтоб ярко улыбка цвела,

Пусть сердце любовью наполнится,

Чтоб ты всех счастливей была!

Дорогая Надюша, я тебя поздравляю и пожелать искренне тебе хочу не знать границ в просторах счастья и верить в заветную мечту, постигать большой успех в любом деле и дарить миру свою красоту, искренне любить и радоваться жизни.

***

Надежда, с праздником! Будь стильной,

Простой, улыбчивою, сильной,

Невероятно обалденной

И просто необыкновенной!

Да в общем, Надя, будь собою,

Тобою любуюсь я, не скрою,

Ты — супер дама, супер леди,

Так будь счастливой всех на свете!

Над миром ангелом порхаешь,

Своей улыбкой окрыляешь,

Несешь добро ты, Надя, людям.

Пусть твой удел счастливым будет.

Ты поздравленья принимаешь,

От них ты точно не устанешь.

Надежда, будь всегда такой,

Тебя не надо нам другой.

Какое имя! Ты — Надежда.

Так необычно, многозначно.

Кто-то живет большой надеждой,

А кто-то верит лишь в удачу.

Тебе, Надежда, пожелаем

Не унывать и жить мечтая,

Добра, тепла, любви и веры,

Счастья огромного без меры!

С праздником, Надежда, поздравляю,

И пренепременно пожелаю,

Чтобы ум умножился стократно,

Чтобы жизнь была невероятна.

Пусть деньжата капают все время,

Пусть растают сахаром проблемы,

И пускай в душевном небосводе

Будет только ясная погода.

Надежда — самая красивая!

Она на свете всех умней.

Она прекрасная и добрая.

И всех на свете веселей.

Пусть будет у тебя всё супер.

Пусть будет всё, что хочешь ты.

Желаю, чтоб сбылись скорее

Все твои яркие мечты.

Поздравления, Надежда,

Моя милая, прими.

Быть желаю гармоничной,

Жить в достатке и любви.

Чтоб мечтала всегда смело,

Верила всегда в себя,

Чтоб тебя твоя надежда

К цели пламенной вела.