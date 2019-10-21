Украину снова накроет туман - предупреждение ГСЧС

Новости Украины:В Киеве и большинстве областей Украины 21 октября ожидается туман.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о тумане в Киеве и большинстве областей Украины.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы с сохранением в первой половине дня 21 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 октября, в Украине погоду все еще будет определять теплая воздушная масса. По всей территории Украины без осадков. Ночью и утром местами туман.