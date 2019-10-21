Гладковского выпустили из СИЗО

Новости Украины:Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО.

Президент корпорации "Богдан", экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский в понедельник днем покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

Гладковский вышел из СИЗО около 15.20 понедельника. Экс-замсекретаря СНБО уклонился от общения с представителями СМИ и молча сел в ожидавший его возле входа в СИЗО автомобиль, после чего авто уехало.

Вместе с тем адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил, что его подзащитный продолжает голодовку, а также проинформировал, что на его клиента надели электронный браслет.

В свою очередь Гладковский после выхода из СИЗО вновь подчеркнул, что его задержание незаконно и обвинения безосновательны.

"То, что произошло 17 октября текущего года, никак иначе, чем похищение человека работниками НАБУ, назвать я не могу. Никаких законных оснований ограничивать мне выезд за границу для участия в международной автобусной выставке, а тем более задерживать меня у "ручных" правоохранителей не было", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 17 октября Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).