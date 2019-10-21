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СМИ: экс-министр аграрной политики погиб во время крушения вертолета

СМИ: экс-министр аграрной политики погиб во время крушения вертолета
18:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Розенко сообщил о трагической гибели экс-министра аграрной политики Тараса Кутового. СМИ пишут о гибели при падении вертолета.

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый трагически погиб, сообщил экс-вице-премьер Павел Розенко.

"Трагически погиб Тарас Кутовый", - написал Розенко на своей странице в Фейсбуке.

В СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Кутовый погиб при падении вертолета в Полтавской области.

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Известно, что в Полтавской области в понедельник днем произошло падение вертолета "Робинсон-44", погиб один человек.

Согласно информации ГСЧС, сообщение о падении летательного аппарата (предварительно самодельного) вблизи с.Тарасенково Оржицкого района Полтавской области поступило в 16.00.

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По прибытию на место происшествия установлено, что произошло падение вертолета "Робинсон-44", в результате чего погиб один человек.

Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.

Тарас Кутовой, 1976 г.р., кандидат экономических наук, в 1999-2009гг был финансовым директором фонда "Крок за кроком" и инвесткомпании "XXI век", затем возглавил набсовет Всеукраинского общественного объединения "Союз спасення села" и ПАО "Компания Райз".

В 2012-2016гг – народный депутат в Верховной Раде VII и VIII созыва (фракции "Удар" и "Блок Петра Порошенко"), возглавлял комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. В апреле 2016 года занял должность министра аграрной политики и продовольствия в правительстве аграрной политики, но в мае 2017-го подал в отставку с должности, которая была поддержана Радой лишь в ноябре 2018 года.

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Вертолет, Павел Розенко, ГСЧС, Тарас Кутовый.
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