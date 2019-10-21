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Сенцов решил заняться правозащитной деятельностью

Сенцов решил заняться правозащитной деятельностью
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Сенцов решил создать правозащитную общественную организацию.

Украинский режиссер Олег Сенцов намерен создать правозащитную общественную организацию.

"Сегодня я принял решение о создании общественной организации. Буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной. Возможно, будет создан отдельный фонд для финансирования организации. Может, я даже назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги", - сказал Сенцов после церемонии вручения ему премии Ukrainian ID Awards в понедельник в Киеве.

По его словам, названия организации еще нет.

Сенцов подчеркнул, что не собирается заниматься политикой. "Я уже не раз заявлял, что о политической карьере ... вопрос не решен. С общественной деятельностью решен", - сказал режиссёр.

Сенцов приоткрыл занавес своих творческих планов

Сенцов был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал.

7 сентября 2019 года Сенцов вместе с 34 украинцами вернулся в Киев в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

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Политзаключенные, Защита прав, Олег Сенцов, Ukrainian ID Awards.
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