Чумак о расстрелах на Майдане: Подозрения будут объявлены в ближайшее время

Новости Украины:В Генпрокуратуре планируют создать спецдепартамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана.

Генеральная прокуратура Украины намерена создать специальный департамент или управление по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана, сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак.

"У нас практически принято решение, что в прокуратуре будет создан специальный департамент или большое управление по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана. И туда пойдут те самые лучшие процессуальные руководители, которые были до сих пор, и, возможно, часть следователей из Главного следственного управления станут там процессуальными руководителями. Я с ними общаюсь. Там тоже очень профессиональные люди", - сказал Чумак в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном в понедельник.

При этом он пояснил, что вопрос процессуального руководства дел Майдана обсуждался с директором Государственного бюро расследований (ГБР) Романом Трубой. По словам Чумака, в Генпрокуратуре выступают за то, чтобы следователи, которые занимаются делами Майдана, частично перешли в ГБР продолжения расследования.

Отвечая на вопрос о том, когда общество услышит фамилии тех, кто виновен в расстрелах Героев Небесной сотни, главный военный прокурор сказал: "Я очень хочу, чтобы эти фамилии были названы. Поэтому сделаю для этого все максимально от меня зависящее".

По его словам, подозрения в деле о расстрелах на Майдане будут объявлены в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о том, какие документы, касающиеся дел о преступлениях на Майдане и об Иловайской трагедии, были изъяты из Офиса президента, Чумак сказал: "Могу сказать, что это документы оперативных совещаний, которые были у президента в то время".

Он пояснил, что поставил задачу перед процессуальными руководителями и был согласован план дополнительного расследования. "Изъятие документов было одним из пунктов этого плана. На основании этих документов можно будет получить другие факты или пересмотреть под иным углом имеющиеся. И будут дополнительные допросы причастных к этому", - добавил прокурор.