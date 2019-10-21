Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
Признание Голодомора геноцидом: МИД Германии выступает против
Признание Голодомора геноцидом: МИД ФРГ выступает против
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Увеличится на 50%: мощность возобновляемых источников энергии вырастет в течении 5 лет
Мощность возобновляемых источников энергии вырастет в течении 5 лет

Чумак о расстрелах на Майдане: Подозрения будут объявлены в ближайшее время

Чумак о расстрелах на Майдане: Подозрения будут объявлены в ближайшее время
20:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Генпрокуратуре планируют создать спецдепартамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана.

Генеральная прокуратура Украины намерена создать специальный департамент или управление по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана, сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак.

"У нас практически принято решение, что в прокуратуре будет создан специальный департамент или большое управление по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана. И туда пойдут те самые лучшие процессуальные руководители, которые были до сих пор, и, возможно, часть следователей из Главного следственного управления станут там процессуальными руководителями. Я с ними общаюсь. Там тоже очень профессиональные люди", - сказал Чумак в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном в понедельник.

При этом он пояснил, что вопрос процессуального руководства дел Майдана обсуждался с директором Государственного бюро расследований (ГБР) Романом Трубой. По словам Чумака, в Генпрокуратуре выступают за то, чтобы следователи, которые занимаются делами Майдана, частично перешли в ГБР продолжения расследования.

Переаттестация: в ГПУ анонсировали "чистки" рядов

Отвечая на вопрос о том, когда общество услышит фамилии тех, кто виновен в расстрелах Героев Небесной сотни, главный военный прокурор сказал: "Я очень хочу, чтобы эти фамилии были названы. Поэтому сделаю для этого все максимально от меня зависящее".

По его словам, подозрения в деле о расстрелах на Майдане будут объявлены в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о том, какие документы, касающиеся дел о преступлениях на Майдане и об Иловайской трагедии, были изъяты из Офиса президента, Чумак сказал: "Могу сказать, что это документы оперативных совещаний, которые были у президента в то время".

Переписка Медяника: Рябошапка вступился за Трепака

Он пояснил, что поставил задачу перед процессуальными руководителями и был согласован план дополнительного расследования. "Изъятие документов было одним из пунктов этого плана. На основании этих документов можно будет получить другие факты или пересмотреть под иным углом имеющиеся. И будут дополнительные допросы причастных к этому", - добавил прокурор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Майдан, Виктор Чумак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 Маникюр 2019: красивый деловой дизайн на осень (Фото)
03 В США создали универсальный электродвигатель
04 Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7
05 Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже &quot;МММ&quot;
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже "МММ"
ИИ лучше, чем люди расшифровывает поврежденные тексты на древнегреческих табличках
ИИ лучше, чем люди расшифровывает поврежденные тексты на древнегреческих табличках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь