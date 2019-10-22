Минсоцполитики перечислило почти 183 млн грн на средства реабилитации для лиц с инвалидностью

Новости Украины:Министерство социальной политики Украины перечислило 182 916,5 тыс. грн структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения в регионах.

Министерство социальной политики перечислило структурным подразделениям почти 183 млн грн на обеспечение средствами реабилитации лиц с инвалидностью, сообщила пресс-служба ведомства.

"В понедельник, 21 октября, Министерство социальной политики Украины перечислило 182 916,5 тыс. грн структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения в регионах. Данные средства направлены на покрытие расходов по обеспечению отдельных категорий населения техническими и другими средствами реабилитации", – сказано в сообщении на сайте министерства.

В информации подчеркивается, что фактически с начала 2019 года перечислено средств в сумме 1 112 314,5 тыс. грен.

Также отмечается, что в ближайшее время министерством будут перечислены средства в сумме 41 260,1 тыс. грн для покрытия потребностей в технических средствах реабилитации.