"Я этого не скрываю, что я дебил": Милованов ответил Коломойскому

Новости Украины:Милованов рассказал, что не обижается на Коломойского за сказанное.

Министр развития экономики Тимофей Милованов не обижается на олигарха Игоря Коломойского, назвавшего его дебилом и посоветовавшего ему сложить полномочия из-за шутки "Квартала 95" над бывшей главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

Об этом сегодня заявил Милованов на брифинге.

"Я этого не скрываю, что я дебил... Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты", - сказал министр.

Он считает, что скандал уже исчерпан, потому что высказались все.

Милованов не обижается на Коломойского за его слова. Олигарх так сказал после реакции министра на сатирическую песню "Квартала 95" о пожаре в доме Валерии Гонтаревой.

Также Милованов считает, что такой конфликт не стоит переводить на личности, потому что "все люди хорошие, обстоятельства - разные".