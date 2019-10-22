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Хэллоуин 2019: дата и история праздника

Хэллоуин 2019: дата и история праздника
12:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay

Новости Украины:В Украине этот праздник с каждым годом приобретает все большую популярность, в частности, из-за ярких традиций.

Хэллоуин в 2019-м будут праздновать, традиционно, в ночь с 31 октября на 1 ноября. 

Люди одеваются в страшные костюмы на Хэллоуин и пугают прохожих. Но откуда взялся этот праздник?

История Хэллоуина

Хэллоуин Как мир отметил Хэллоуин: от ночевки у Дракулы до мусульманок в хиджабах с жутким гримом происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых. Традиция возникла более 2000 лет назад. Древние кельты, жившие на территории современной Великобритании, делили год на две части – светлую и темную (лето и зиму). И когда темная часть меняла светлую (в конце октября), у кельтов начинались шумные гуляния – Самайн. Традиционными цветами Хэллоуина являются черный, символизирующий смерть и темноту ночи, и оранжевый – символ сбора урожая в уходящем году.

После принятия христианства в IX веке 1 ноября начали отмечать День всех святых. Дата совпала с языческим Самайном. В английском языке этот день называется "All Hallow's Eve" и если сократить, значит Halloween. 

В США Хэллоуин привезли эмигранты из Великобритании в конце ХХ века. Сегодня массово в мире этот день отмечают в Великобритании, Ирландии, США и Канаде. В Соединенных Штатах не будучи государственным праздником, Хэллоуин уступает разве что Рождеству по популярности.

Традиции Хэллоуина

Хэллоуин имеет многочисленные интересные традиции, которые передаются из года в год. Дети переодеваются в страшные костюмы и ходят по домам соседей, выпрашивая сладости. Всем хорошо известна знаменитая фраза из американских фильмов: "Конфеты или смерть!".

Сегодня традиции переодевания в страшные костюмы взяли и взрослые. Страшный макиаж, костюм привидения или какого-то чудовища, а еще лучше, чтобы на одежде было побольше "крови", жуткий тембр голоса – и вы готовы к вечеринке на Хэллоуин! Кстати, праздник стал в Украине настолько популярным, что вечеринки на Хэллоуин устраивает чуть ли не каждый ресторан в Киеве и других крупных городах.

Переход на "зимнее время" уже в это воскресенье

На Хэллоуин также украшают дома тыквами, искусственной паутиной и другими тематическими декорациями. В такой страшно атмосфере рассказывают страшные истории и просматривают фильмы ужасов.

Особой традицией является вырезание фонаря из тыквы на Хэллоуин. По легенде, ирландский кузнец по имени Джек сумел дважды обмануть самого дьявола и взять с него обещание отказаться от посягательства на его душу. Это ограждало кузнеца от попадания после смерти в ад, однако, и в рай он не попал и был вынужден скитаться по земле в ожидании Судного дня. Свой путь Джек освещал кусочком угля, который прятал от непогоды внутри пустой тыквы. На английском тыква со свечой внутри так и называется – Jack-o-Lantern, что означает "фонарь Джека".

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