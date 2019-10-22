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Опрос: каждый 10-ый украинец получает информацию из росСМИ

Опрос: каждый 10-ый украинец получает информацию из росСМИ
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:13% украинцев продолжают пользоваться российскими источниками информации.

Каждый десятый украинец получает новости из российских СМИ. Об этом говорится в данных опроса организации Internews, результаты которого были обнародованы на пресс-конференции в Киеве.

Так опрос показал, что 13% жителей Украины продолжают получать новости из российских информационных источников. 80% отметили, что не пользуются средствами массовой информации РФ. 

Отвечая на вопрос, имеют ли они знакомых, которые пользуются информацией росСМИ, утвердительно ответили 30% респондентов, еще 51% говорят, что в их окружении таких людей нет. 

Рассказывая о причинах, по которым люди пользуются российскими источниками, 35% опрошенных ответили, что хотят иметь альтернативную точку зрения. Еще 22% отметили, что СМИ РФ интересны. 21% говорит о желании получать новости на русском языке и лишь 4% уверены, что росСМИ более честно освещают события. 

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Опрос проводился международной организацией Internews при содействии проекта USAID "У-Медиа" летом 2019 года на всей территории Украины за исключением ОРДЛО и временно оккупированного Крыма. 

В опросе приняли участие 4056 респондентов возрастом от 18 до 65 лет. Опрос проводился методом личного интервью. 

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СМИ, Опрос, РосСМИ, Internews.
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