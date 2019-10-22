Закупка нерабочих сканеров для таможни: ГБР проведет расследование

Новости Украины:ГБР начало расследование по факту закупки ГФС нерабочих сканеров для таможенной службы.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением сотрудниками таможенной службы, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Как написала Варченко на своей странице в Фейсбуке во вторник, 21 октября глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о том, что Государственная фискальная служба закупила закупила 4 из ожидаемых 7 сканнеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию, а также что сканеры были установлены с нарушениями, и теперь их нужно переустановить, потратив на это дополнительные средства налогоплательщиков.

"Дело серьезное, поэтому Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по этому факту. Соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в сообщении.

Она отметила, что следователи Центрального аппарата ГБР начали расследование для полного и объективного исследования всех обстоятельств совершенного правонарушения.

"Действия работников таможни нанесли ущерб государственному бюджету и навредили государственным интересам. Квалифицируются они по ч.2 ст. 364 УК Украины", - подытожила Варченко.

Как известно, 21 октября Нефедов в ходе пресс-брифинга сообщил, что Государственная фискальная служба (ГФС) закупила четыре из ожидаемых семи сканнеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

Он отметил, что в пунктах пропуска Шегени и Ужгород сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки.

Помимо этого, по его словам, на складах ГФС числятся 11 неустановленных весовых комплексов, которые были предназначены для региональных таможен.