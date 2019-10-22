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В США отреагировали на приговор украинскому журналисту в ОРДО

В США отреагировали на приговор украинскому журналисту в ОРДО
20:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:США выразили обеспокоенность в связи с осуждением Асеева и призывают Россию и подконтрольных ей боевиков освободить журналиста.

Посольство США в Украине выражает обеспокоенность в связи с приговором журналисту Станиславу Асееву, вынесенном в неподконтрольному украинскому правительству Донецке, и призывает Россию и поддерживаемые ею силы освободить его.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что журналист Станислав Асеев был приговорен так называемой "Донецкой народной республикой" к 15 годам заключения. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других несправедливо задержанных украинцев", - отметили американские дипломаты.

Украинские журналисты возмущены приговору Асееву в ОРДО

Как сообщил Радио Свобода, боевики поддерживаемой Россией группировки "ДНР" 22 октября объявили об "осуждении" Асеева к "15 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Известно, что автор колонок проекта Донбасс.Реалии Станислав Асеев (Васин) находится в заключении "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым "судебным решением" в отношении Асеева.

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США, ОРДО, Станислав Асеев.
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