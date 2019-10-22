В США отреагировали на приговор украинскому журналисту в ОРДО

Новости Украины:США выразили обеспокоенность в связи с осуждением Асеева и призывают Россию и подконтрольных ей боевиков освободить журналиста.

Посольство США в Украине выражает обеспокоенность в связи с приговором журналисту Станиславу Асееву, вынесенном в неподконтрольному украинскому правительству Донецке, и призывает Россию и поддерживаемые ею силы освободить его.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что журналист Станислав Асеев был приговорен так называемой "Донецкой народной республикой" к 15 годам заключения. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других несправедливо задержанных украинцев", - отметили американские дипломаты.

Ми глибоко стурбовані повідомленнями про те, що журналіста Станіслава Асєєва було засуджено так званою "Донецькою Народною Республікою" до 15 років ув'язнення. Ми закликаємо Росію та сили, які вона підтримує, негайно звільнити його та інших несправедливо затриманих українців. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 22, 2019

Как сообщил Радио Свобода, боевики поддерживаемой Россией группировки "ДНР" 22 октября объявили об "осуждении" Асеева к "15 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Известно, что автор колонок проекта Донбасс.Реалии Станислав Асеев (Васин) находится в заключении "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым "судебным решением" в отношении Асеева.