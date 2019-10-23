Новолуние в конце октября 2019 года: рекомендации астрологов

Новости Украины:Новая Луна каждый месяц отмеряет определенный этап жизненного цикла на Земле.

Конец октября в 2019 году ознаменуется Новолунием. Многие люди почувствуют, как они обновились внутренне, а также ощутят, что жизнь не стоит на месте. Пора привлекать Фортуну, чтобы не попасть впросак.

Некоторые вещи остаются в прошлом или подходят к логическому завершению. Другие напротив, лишь входят в нашу жизнь, чтобы принести с собой тот самый ветер перемен, о котором все мы втайне мечтаем.

Новолуние, которое состоится 28 октября, располагает к ответственным решениям и смелым шагам, однако к доводам рассудка непременно нужно прислушаться — иначе зодиакальное влияние спутает вам все карты. Эксперты сайта dailyhoro.ru разбирают подробнее, каким будет Новолуние и чего нам стоит ожидать от Луны на этот раз.

Особенности Новолуния в октябре

Новолуние 28 октября застанет Луну в созвездии Скорпиона. Это водный Знак Зодиака, и поскольку Луна связана со стихией Воды, день будет достаточно гармоничным, но не без сложностей. Взять хотя бы то, что 28 октября выпадает на понедельник — день, который традиционно отводится для того, чтобы «начать новую жизнь». Так что мы испытаем серьезное психологическое давление: с одной стороны, Новая Луна в понедельник — повод смелее браться за свои проекты и воплощать мечты, с другой — нас подстерегают опасности, риск быстрой фрустрации, нехватки сил и иллюзий, навеянных стихией Воды и оторванными от реальности амбициями Скорпиона. К счастью, все это можно удачно нейтрализовать.

Огненным Знакам Зодиака (Овны, Львы, Стрельцы) важно не вступать в диссонанс с главенствующей стихией дня. Астрологи рекомендуют брать на себя посильные обязательства и не давать волю низменным страстям. На Новолуние в этот раз могут активизироваться льстецы, ложные друзья, даже энергетические вампиры. Нужно слушать свой рассудок, обращать внимание на подсказки интуиции, а советы разного рода доброжелателей хорошенько обдумывать.

Земные Знаки (Тельцы, Девы, Козероги) на Новую Луну должны опираться на ощутимые и реальные цели. Если они собираются разбогатеть в ноябре, сумма должна быть четкой, если мечтают покорить сцену — нужно понимать, какую именно, каким способом, что для этого можно сделать уже сейчас. С четкой стратегией Знаки Земли зарядят свое начинание на успех энергетикой обновленного ночного светила и не спасуют перед трудностями.

Воздушные Знаки (Близнецы, Весы, Водолеи) рискуют оторваться от материального мира в попытке угнаться за призраками прошлого. Чтобы отвлечься от духовных метаний, им стоит обратить внимание на свое физическое здоровье и самочувствие. Можно начать спортивные тренировки, попробовать оздоровительное питание, позаботиться о коже или о волосах.

Ну а Водных Знаков (Раков, Скорпионов, Рыб) Фортуна 28 октября не обделит вниманием. Способности к концентрации возрастут, интеллектуальные возможности тоже будут на пике, так что важное от наносного и второстепенного Знаки Воды отделят на раз-два. Им нужно только не смотреть слишком скептично на себя и свои желания. Ведь на Новую Луну многие мечты исполняются.

Общие рекомендации астрологов на Новолуние в октябре

На стыке двух месяцев и под Новую Луну пора распрощаться с негативом. Гневу, зависти, обидам и разочарованиям не место в новом месяце. 28 октября пора перевернуть страницу прошлого и начать новую главу.

Планирование, постановка целей и задач, завершение текущих дел и закладывание фундамента для будущих проектов — основная задача на сегодня. Весьма кстати, что Новая Луна на этот раз выпадает на понедельник.

В это Новолуние возрастет самокритичность. Это значит, что можно трезво оценить свои слабости и сильные стороны, продумать, как избавиться от первых, а вторые использовать себе во благо. Но нельзя перегибать палку и заниматься самобичеванием: так можно лишь обзавестись комплексами.

С Новолунием связаны денежные приметы и поверья. О них в октябре стоит вспомнить, ведь не за горами новогодние траты.

Новолуние осенью хорошо подходит для прощания с негативными установками, с сомнениями, сожалениями и прочими помехами на пути к успеху.