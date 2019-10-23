Электронные права и виртуальные номерные знаки: Кабмин поддержал инициативы МВД и Минцифры

Новости Украины:Кабмин поддержал инициативу внедрения электронных прав.

Кабинет министров Украины поддержал инициативу внедрения цифровых водительских удостоверений и виртуальных номерных знаков, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"23 октября Кабинет министров Украины принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков", - говорится в сообщении МВД.

Проект разработан МВД совместно с Министерством цифровой трансформации в рамках реализации идеи "государства в смартфоне".

По словам Авакова, в настоящее время подтверждением наличия у водителя права на управление транспортным средством является удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, техническое описание которых утверждены соответствующим постановлением Кабинета Министров. В случае отсутствия при себе этих документов к водителю применяется административное взыскание.

"Только за 9 месяцев этого года к административной ответственности за эти нарушения привлечено около 160 тысяч человек. Поэтому мы предлагаем по желанию гражданина и с помощью соответствующего мобильного приложения генерировать электронные права и техпаспорт. Такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу и также идентифицировать гражданина. Полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствия при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения", - подчеркнул министр.

В свою очередь пресс-служба Кабмина отметила, что одними из первых частей "государства в смартфоне" будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме.

"Уже вскоре в рамках проекта "Дія" заработает мобильное приложение с этими услугами", - говорится в сообщении правительства. Так, Кабмин намерен до 2024 года все услуги перевести в онлайн.

Также правительство одобрило законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя.Так, с принятием проекта закона при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком, и после сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту.