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"Тайный отпуск Порошенко": ГБР не будет проводить обыски у журналистов

"Тайный отпуск Порошенко": ГБР не будет проводить обыски у журналистов
21:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ГБР заверяет, что заинтересованы в получении только материалов "Схем" о поездке Порошенко на Мальдивы, личных данных не собирают.

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют, что все данные, которые они истребуют у "Радио Свобода", касаются исключительно материалов программы "Схемы: коррупция в деталях" о поездке пятого президента Украины Петра Порошенко на Мальдивы в начале 2018 года, ни обысков, ни сбора конфиденциальных данных журналистов не будет.

"Все данные, которые истребуют следователи ГБР у "Радио Свобода", будут касаться исключительно материалов программы "Схемы: коррупция в деталях" – "Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко", которые помогут в расследовании уголовного производства относительно вероятной незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины, других должностных лиц", - говорится в сообщении на сайте ГБР.

В Госбюро подчеркнули: с учетом того, что Порошенко не дает показания для установления всех обстоятельств в рамках производства, следователям нужна помощь журналистов, в частности, показания съемочной группы относительно тех событий. Информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства, добавили в ГБР.

"…рассчитываем, что "Радио Свобода" пойдет на сотрудничество с ГБР. (…) Подчеркиваем, что никогда не собирали и не будем собирать конфиденциальные данные о журналистах. В том числе ГБР не интересуют источники получения информации журналистами. Также мы не собираемся проводить обыски", - заявили в Бюро.

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В ведомстве подчеркнули, что стремятся к конструктивному сотрудничеству с представителями СМИ и наличию качественных журналистских расследований, "ведь у нас общая цель - привлечение виновных к ответственности".

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", готовивших материал о поездке Порошенко на Мальдивы в начале 2018 года (речь идет о материале, обнародованном в январе 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой).

Следователи ГБР также получили разрешение на доступ к ряду других внутриредакционных данных (к графику работы журналистов, операторов и водителей, к данным об оплате их труда).

Согласно решению суда от 17 октября, журналисты должны передать в ГБР отснятый материал по данной теме; информационные запросы и ответы на них, выполненные во время подготовки передачи; возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплату транспортных услуг, путевок на автомобиле) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съемки материала; другие документальные материалы, касающиеся телепередачи.

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Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA:Перший") считает чрезмерным объем данных журналистов, разрешение на доступ к которым ГБР получило в решении Печерского районного суда Киева.

6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины (без указания фамилии, речь идет о Порошенко). Досудебное расследование осуществляется по статьям "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "использование заведомо поддельного документа".

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После выхода программы "Схем" о поездке Порошенко на Мальдивы он заявил, что эта частная поездка была им оплачена со своего счета в украинском банке. Порошенко также указал, что государственную границу в начале января 2018 года он пересекал по своей фамилии и по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников.

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Радио Свобода, Мальдивы, Петр Порошенко, ГБР.
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