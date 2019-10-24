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Четверг, 24.10.2019

Марафон морских пехотинцев в США: кто представит Украину (Видео)

Один из крупнейших международных марафонов состоится 27 октября. От Украины для участия в 44-м Марафоне морских пехотинцев сегодня утром в Вашингтон вылетели 10 участников. В состав сборной ветеранов российско-украинской войны вошел и пограничник Юрий Козловский. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Весной 2016 года в районе проведения АТО майор Юрий Козловский подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В мае того же года пограничнику ампутировали левую стопу, а на правой ноге удалили переднюю группу мышц. Личным примером он доказал: физические травмы не должны устанавливать границ того, что человек может, а чего не может сделать. «О том, что все ограничения - только в нашей голове, а человеку для счастья надо немного - всего ценить то, что имеет, и верить в то, что все возможно, - делится пограничник. Накануне Юрий принял участие в тренировке на НСК "Олимпийском". Он вместе с другими четырьмя участниками на Марафоне будет бежать 10 км. Еще пятеро пробегут 42 км.
Фото: скриншот
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Украина, США, Госпогранслужба, Юрий Козловский, Марафон морских пехотинцев.
12:02 Сегодня Телеграф
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