Переход на зимнее время: что изменится в расписаниях поездов

Новости Украины:Укрзализныця напомнила путешественникам о переходе на зимнее время.

В Укрзализныце обратили внимание пассажиров на то, что с 27 октября поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени, и отметили, что эти изменения уже внесены в железнодорожные билеты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с переходом на зимнее время 27 октября 2019 года в 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад. В билетах на поезда формирования Укрзализныци указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, железнодорожники советуют быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов.

Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями соседних стран, добавили в Укрзализныце.