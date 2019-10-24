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Вернется ли Шокин на должность генпрокурора: решение Верховного Суда

Вернется ли Шокин на должность генпрокурора: решение Верховного Суда
13:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении в должности генпрокурора.

Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявления бывшего генпрокурора Виктора Шокина о пересмотре постановления суда, которым ему было отказано в восстановлении в должности.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда.

"Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 20 апреля 2017 года по делу № 800/98/17, которым истцу было отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока обращения в административный суд с иском к Президенту Украины Петру Порошенко, Верховной Раде Украины", - сообщили в пресс-службе.

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Как известно, Шокин 2 сентября подал в Верховный Суд заявление с просьбой пересмотреть по "вновь открывшимся обстоятельствам" решение Высшего админсуда, который отказался его возобновлять в ГПУ.

Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. Верховная Рада 29 марта 2016 года отправила его в отставку.

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Прокуратура, Генпрокуратура, Верховный суд, Виктор Шокин.
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