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Процедура рассмотрения документов о рождении и смерти на Донбассе упрощена

Процедура рассмотрения документов о рождении и смерти на Донбассе упрощена
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Кабмин упростил регистрацию рождения и смерти на оккупированном Донбассе.

Кабинет министров принял постановление, которым упрощена регистрация фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

"Постановлением Кабинета министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 января 2013 № 9", принятом на заседании правительства 23 октября, урегулирована процедура рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление было разработано в связи с принятием закона от 18 января 2018 года № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", которым предусмотрено, что деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации РФ в Донецкой и Луганской областях, противоречит нормам международного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

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Министр юстиции Украины Денис Малюська разъяснил, что правительство в развитие так называемых "Намибийских исключений", сформулированных Международным судом ООН и развитых в практике ЕСПЧ, ввел механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями.

"Ключевой принцип "намибийских исключений" заключается в том, что для защиты неотъемлемых прав человека учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти. Для нас важно наполнять реальным содержанием положения Конституции Украины, по которым человек признается высшей ценностью, а государство отвечает перед человеком за свою деятельность", - добавил министр юстиции.

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Отмечается, что вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия.

Минюст объясняет, что эта комиссия будет иметь инструменты для того, чтобы за каждым обращением выяснить действительные обстоятельства дела и выдать соответствующее заключение, которое будет служить основанием для регистрации органом ДРАГС рождения или смерти.

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Донбасс, Минюст, Свидетельство, Денис Малюська.
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