Украинцам на больничные выдали более 7 млрд гривень

Новости Украины:Фонд соцстрахования отчитался о росте количества больничных в Украине.

В Украине за последние три квартала 2019 года зафиксирован рост пособия, которое выплачивается во время нетрудоспособности человека. Об этом сообщается на сайте Фонда социального страхования (ФССУ).

Как отмечает фонд, среднедневной размер пособия от ФССУ составил 274,75 грн, что в процентном соотношении на 27,2% больше за тот же период предыдущего 2018 года.

С начала текущего года всего было зафиксировано заявлений на 26,1 млн дней, а общий размер компенсаций составил 7,2 млрд гривень.

Напомним, в Украине планируется создать электронный реестр больничных, который позволит сэкономить средства госбюджета путем борьбы с фальсификацией документов.

Фонд соцстрахования за январь-июль 2019 года выдал пособия по беременности и родам 93 млн женщинам, что больше предыдущего периода.