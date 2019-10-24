В РФ вновь увидели из космоса, как Украина "бьет" по Донбассу

Новости Украины:Член комитета по обороне и безопасности Совета федерации РФ рассказал, как фиксируются "обстрелы" Украиной Донбасса.

В Совете федерации РФ заявляют, что Россия из космоса видит, как Украина "стреляет" по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Как передаёт корреспондент в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал член Совета федерации (комитет по обороне и безопасности) Франц Клинцевич.

"Может быть, я лишнее скажу. У нас недавно было заседание комитета и выступали наши ученые, которые дают некие процессы, связанные с космосом. Они чётко говорят, когда украинская сторона говорит о том, что "мы не стреляем"... Мы видим из космоса тепло артиллерийских батарей - они светятся, как лампочки на ёлке", - утверждает Клинцевич.

Он подчеркнул, что Россия этой "доказательной базой не оперирует".

По словам Клинцевича, президент Украины Владимир Зеленский "должен прекратить боевые действия".

Кроме того, он убеждён, что Украина для РФ является "братской страной", а то, что "на бытовом уровне существует негатив по отношению к русским", это "следствие украинской пропаганды".

Как сообщалось, 9 июля в прошлом космонавт Елена Серова, а ныне депутат Госдумы от партии "Единая Россия", заявила на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге, что "невооруженным взглядом" видела из космоса, как "Вооруженные силы Украины бомбили женщин, стариков и детей" на Донбассе.

Высота орбиты Международной космической станции над Землей - чуть больше 400 км. Серова находилась на МКС с 26 сентября 2014 года по 12 марта 2015 года - в горячую фазу войны на востоке Украины.