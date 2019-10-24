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В РФ вновь увидели из космоса, как Украина "бьет" по Донбассу

В РФ вновь увидели из космоса, как Украина "бьет" по Донбассу
16:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Член комитета по обороне и безопасности Совета федерации РФ рассказал, как фиксируются "обстрелы" Украиной Донбасса.

В Совете федерации РФ заявляют, что Россия из космоса видит, как Украина "стреляет" по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Как передаёт корреспондент в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал член Совета федерации (комитет по обороне и безопасности) Франц Клинцевич.

"Может быть, я лишнее скажу. У нас недавно было заседание комитета и выступали наши ученые, которые дают некие процессы, связанные с космосом. Они чётко говорят, когда украинская сторона говорит о том, что "мы не стреляем"... Мы видим из космоса тепло артиллерийских батарей - они светятся, как лампочки на ёлке", - утверждает Клинцевич.

Он подчеркнул, что Россия этой "доказательной базой не оперирует".

По словам Клинцевича, президент Украины Владимир Зеленский "должен прекратить боевые действия".

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Кроме того, он убеждён, что Украина для РФ является "братской страной", а то, что "на бытовом уровне существует негатив по отношению к русским", это "следствие украинской пропаганды".

Как сообщалось, 9 июля в прошлом космонавт Елена Серова, а ныне депутат Госдумы от партии "Единая Россия", заявила на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге, что "невооруженным взглядом" видела из космоса, как "Вооруженные силы Украины бомбили женщин, стариков и детей" на Донбассе.

Высота орбиты Международной космической станции над Землей - чуть больше 400 км. Серова находилась на МКС с 26 сентября 2014 года по 12 марта 2015 года - в горячую фазу войны на востоке Украины.

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Украина, Россия, Космос, Донбасс, Совет Федерации.
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