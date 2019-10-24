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Замминистра обороны Полищук пройдет люстрационную проверку

Замминистра обороны Полищук пройдет люстрационную проверку
22:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Александр Полищук был назначен заместителем министра обороны 23 октября.

Во исполнение требований закона Украины "Об очищении власти" в отношении заместителя министра обороны Александра Полищука начата проверка.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Обнародовано также заявление Полищука о согласии на прохождение проверки.

Законом Украины "Об очищении власти" предусмотрено проведение проверки достоверности сведений о применении запретов, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти", поданных лицами, занимающими соответствующие должности или претендующих на занятие таких должностей. Порядок проведения такой проверки и перечень органов, которые ее проводят, утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 16 октября № 563 "Некоторые вопросы реализации Закона Украины "Об очищении власти", напоминается в сообщении на сайте правительства.

Отметим, что Александр Полищук 23 октября назначен заместителем министра обороны. Он должен заниматься оборонительным планированием в военном ведомстве.

Александр Полищук первым среди украинских офицеров прошел программу стажировки в Управлении оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО в должности эксперта по оборонному планированию и развитию оперативных возможностей войск (сил). Учился в Королевском колледже оборонных исследований Великобритании.

Имеет опыт дипломатической службы в должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

С июня 2012 по июль 2013года работал в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины на должности государственного эксперта, а с апреля 2014 по октябрь 2017 года - на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.

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Минобороны, люстрация, Об очищении власти, Александр Полищук.
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