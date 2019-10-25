Именины (День Ангела) Тараса: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Древняя форма этого имени – Тарасий (упоминается в православных святцах).

Имя Тарас – это русская форма греческого имени Тарасиос, означающего "мятежник", "бунтовщик", "смутьян", "беспокойный".

Одним из вариантов происхождения имени Тарас является персонаж древнегреческой мифологии – сын бога Посейдона и нимфы Сатирион – Тарент. Его имя в дальнейшем трансформировалось в Тараса, а в честь него были названы город и река.

Существует мнение, что имя Тарас произошло от латинского слова "taurus", в переводе означающего "бык", "вол", и именно так называется созвездие Тельца на латинском языке. Также это название носила горная цепь, ущелье между Каппадокией и Киликией, – Тавр (латинское произношение "taurus"). Сейчас в России имя почти не встречается, хотя ранее было широко распространено – об этом факте говорит наличие большого количества носителей фамилии Тарасов. Имя активно используется в Белоруссии, Чехии, Болгарии, а также на Украине.

Ласковое обращение Ася также употребляется как самостоятельное имя и является краткой формой многих мужских и женских имён.

В профессиональной деятельности Тарасу не хватает упорства для достижения своих целей, поэтому он часто делится с окружающими его людьми своими идеями, так как сам не может воплотить их в жизнь. Из-за недостатка честолюбия Тарас может упустить много возможностей в своей карьере. Вообще он больше подходит на роль исполнителя, так как ему нужен руководитель в делах. У него не получается решать организационные вопросы, когда нужно договориться или что-то достать. Новые дела очень его пугают из-за потенциальных трудностей, с которыми Тарас может столкнуться.

Зимним и осенним представителям с этим именем можно работать учителем, стоматологом или эпидемиологом. Летние и весенние мужчины становятся талантливыми тренерами, переводчиками, журналистами или учителями.

Тарас, в именины хочу пожелать,

Как в детстве, о чем-то хорошем мечтать

И верить, что в жизни всегда все возможно,

Хоть цели достичь может быть очень сложно.

Желаю везенья в любых начинаньях,

Чтоб опыт практический, навыки, знанья

Тебе приносили всегда дивиденды

И чтоб не страшны были все конкуренты!

Поздравляю, Тарас. Пусть в твоей жизни будет много позитива и ярких моментов, пусть этот день зажжёт в твоём сердце огонёк энтузиазма, который приведёт тебя к успеху. Желаю тебе, Тарас, здоровья и стойкости, мужества и упорства, благородства души и доброты сердца, счастья жизни и благосклонности судьбы.

***

Бунтуй, Тарас, когда беда,

И беспокойся, если плохо,

Но если радости звезда

Взошла опять — не надо вздохов.

Храни тебя судьба, Тарас,

От зависти недобрых глаз.

Поздравляю, Тарас. Желаю тебе здоровья и счастливых улыбок, больших идей и стремлений, светлых горизонтов и перспектив, значимых достижений и побед, интересных увлечений и ярких праздников жизни. Будь успешен, Тарас, уверен в себе и всегда настроен только на оптимистичную волну!

***

Тарас — "беспокойный бунтарь и смутьян".

А наш — очень милый, немного упрям,

Но в деле не лишняя эта черта.

А что наш Тарасик бунтарь — клевета !

Талантливый, умный, с фонтаном идей,

Еще бы и действовал чуть посмелей,

Чтоб в жизнь воплотить все задумки свои.

Но нет честолюбия, как ни крути !

Его поздравляя в честь дня именин,

Активнее быть пожелать мы хотим !

Пусть ангел поможет достигнуть высот,

Чтоб мог наш Тарас испытать в жизни взлет!

Тарас, я тебя поздравляю. Пусть будущее рисует большие перспективы для тебя, пусть прошлое вспоминается с улыбкой на лице, а в настоящем пусть Тарас будет человеком великого счастья, большой любви и несокрушимого успеха.

***

Мы Тараса поздравляем

С именинами его.

Приготовили мы тосты

И подарки для него.

Пусть Тарасу в этой жизни

Каждый день во всем везет,

Ангел пусть его Хранитель

Много счастья принесет.

И не будет со здоровьем

Никогда вообще проблем,

Пусть как будто эталонный

Будет он приятен всем.

Талантливый, Аутентичный, Разносторонний, Абсолютно в себе уверенный, Смелый, — я поздравляю тебя, дорогой Тарас, и желаю всегда оставаться настоящим героем нашего времени, хорошим и добрым человеком, мужественным и решительным мужчиной, интересной и неординарной личностью. Удачи тебе, Тарас, здоровья, высокого материального положения и высокого статуса в обществе!

***

Сегодня поздравления

Мои, Тарас, прими,

Душе твоей мятежной

Желаю я любви.

Желаю мира в доме,

Уюта и тепла,

Любимая, чтоб рядом

Всегда с тобой была.

Желаю, чтоб любовь

Спокойствие дарила,

Удача, чтоб всю жизнь

Тебя, Тарас, любила.

Пожелать спешу, Тарас,

Чтоб твоя мечта сбылась,

Чтобы сказочный успех

Удивлял, Тарасик, всех!

Чтоб всегда играла кровь!

И дарила бы любовь

Наслаждений миллион,

Походя на сладкий сон!