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Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы

Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
09:10 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Как правильно провести этот торжественный день, какие есть традиции и молитвы, установленные церковью в этот день.

В конце октября православные верующие отмечают день Иверской иконы Божией Матери. Чтобы обрести поддержку и покровительство Богородицы, встретьте этот день в согласии с собой и верой, не нарушая церковные традиции.

В субботу, 26 октября, православный мир по традиции почтит Иверскую икону Божией Матери, вознеся молитвы. Святой образ знаменит множеством чудес, которые и по сей день укрепляют веру в Божий промысел. 

Как отмечать день Иверской иконы Божией Матери

Всего в церковном календаре есть три праздника, посвященных данной иконе: 25 февраля, 7 мая и 26 октября. Предание гласит, что святой лик был написан апостолом Лукой, а сама икона явилась на горе Афон. В 17 веке слава об иконе дошла до России: с афонского образа была снята копия, которую привезли в столицу 26 октября.

В 2019 году 26 октября — это суббота, выходной день. Многие соберутся в церкви, чтобы отпраздновать день Иверской иконы. Священнослужители призывают всех посетить храм, воздать почести Пресвятой Богородице, являющей чудеса исцеления через Иверскую икону. Если нет возможности посетить храм, обязательно прочтите молитвы дома.

Самая главная молитва Божией Матери — "Богородице Дево, радуйся". С нее можно начать обращение к Небесам. Специальное песнопение воздаст хвалу Иверской иконе Богоматери и ее чудесам. В некоторых местах с иконой совершают крестный ход, так как считается, что образ оберегает от стихийных бедствий и страшных напастей.

Молитвы Божией Матери 26 октября

Святой лик Божией Матери свидетельствует о том, что Богородица является скорой заступницей. Явленная возле горы Афон икона стала щитом для всех, кто молится, помогает людям и идет правильной дорогой к вечной жизни. Православные верующие с трепетом относятся к Богородице и очень часто обращаются к ее Иверскому образу, умоляя:

  • избавить от проблем и неурядиц;
  • утешить в скорби;
  • отпустить грехи и защитить от происков нечистого;
  • даровать мир и покой.

Вознести молитву 26 октября должен каждый. Богородица обязательно направит свое сострадание и поддержку тем, кто не побоится доверить ей душевные невзгоды. Молитвенные слова исцеляют многих, а сама Богоматерь встает на защиту молящихся, оберегая от любого зла.

"Пресвятая Богородица, славься! Услышь молитвы, во спасение душ грешных возносимые. Будь милостива к просьбам нашим да не оставь нас во смятении. Отпусти грехи, в коих раскаиваемся, да укажи путь, ведущий к вечной жизни. Избавь от скорби и уныния да успокой недуги телесные. Не перестанем славить имя Твое во веки веков. Аминь".

"Покровительница и заступница всего мира людского, славься! К Тебе обращаем молитвы. Защити нас, недостойных, от дьявольских происков да от пересудов людских. Не позволь впасть в искушение, помоги обрести веру нерушимую да надежду на жизнь вечную в Царствии Небесном. Направляй, Дево, нас своей дланью да спаси от мятежников и неверцев. Позволь жить в праведности, воспитывать детей своих в православии и благости, защити жизни наши и семьи. Славься, Великая, славься! Аминь".

Помните, что любой церковный праздник — особенное время, дарованное для молитв и духовных дел. Не стоит браниться, гневаться и совершать дурные поступки.

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Праздник, Традиции, Истории, Иконы, Молитвы, 26 октября, Иверская икона Божией Матери, Какой праздник 26 октября.
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