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САП просит увеличить залог за Гладковского до 100 миллионов

САП просит увеличить залог за Гладковского до 100 миллионов
13:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В апелляционной жалобе САП просит увеличить залог с 10,6 млн до 100 миллионов гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на определенный судом размер залога в 10,6 млн грн для бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и просит суд увеличить его размер до 100 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Мы подали апелляцию в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, заседание суда еще не назначено", - заявила она.

По ее словам, в апелляционной жалобе САП просит увеличить залог с 10,6 млн до 100 миллионов гривен.

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Кроме того апелляцию на судебное решение подали адвокаты Гладковского.

17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ у ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн грн.

Кроме того, заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн.

21 октября за Гладковского был внесен залог, и он вышел из СИЗО.

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Киев, Суд, SAP, Залог, Олег Гладковский.
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